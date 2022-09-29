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В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/zakhoroneniya-1820400984.html
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений - РИА Новости, 29.09.2022
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений
Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
анна сорока
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ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила о работах по извлечению тел мирных жителей из стихийных захоронений в городе Рубежное.Она уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении в этом городе, на котором сейчас начали работать члены полевой команды, захоронено около тридцати человек.
https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
РИА Новости
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, рубежное, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Рубежное, Анна Сорока
17:37 29.09.2022
 
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений

Представители ЛНР начали извлечение тел из стихийных захоронений в Северодонецке

© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом на одной из улиц в Северодонецке
Разрушенный дом на одной из улиц в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом на одной из улиц в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.
В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила о работах по извлечению тел мирных жителей из стихийных захоронений в городе Рубежное.
"Сегодня, 29 сентября, межведомственная рабочая группа приступила к работам в Северодонецке. Будем отрабатывать территории детских садов, школ, как нам задача была поставлена главой ЛНР, а потом будем перемещаться по городу", - заявила Кожевникова.
Она уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении в этом городе, на котором сейчас начали работать члены полевой команды, захоронено около тридцати человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаРубежноеАнна Сорока
 
 
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