https://ria.ru/20220929/zakhoroneniya-1820400984.html

В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений

В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений - РИА Новости, 29.09.2022

В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений

Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

рубежное

анна сорока

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814183800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37f8a3125b1c45fed0ddb4026879336e.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила о работах по извлечению тел мирных жителей из стихийных захоронений в городе Рубежное.Она уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении в этом городе, на котором сейчас начали работать члены полевой команды, захоронено около тридцати человек.

https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html

северодонецк

луганская народная республика

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северодонецк, луганская народная республика, рубежное, анна сорока