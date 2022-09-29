https://ria.ru/20220929/zakhoroneniya-1820400984.html
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений - РИА Новости, 29.09.2022
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений
Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
анна сорока
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814183800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37f8a3125b1c45fed0ddb4026879336e.jpg
ЛУГАНСК, 29 сен – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Северодонецк начали извлечение тел из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, сообщила РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила о работах по извлечению тел мирных жителей из стихийных захоронений в городе Рубежное.Она уточнила, что, по предварительным сведениям, в первом массовом захоронении в этом городе, на котором сейчас начали работать члены полевой команды, захоронено около тридцати человек.
https://ria.ru/20220714/sapery-1802571477.html
северодонецк
луганская народная республика
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814183800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8918025a3e140821b998d4d86ab4912e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика, рубежное, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Рубежное, Анна Сорока
В Северодонецке начали извлечение тел из стихийных захоронений
Представители ЛНР начали извлечение тел из стихийных захоронений в Северодонецке