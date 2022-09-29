https://ria.ru/20220929/zaes-1820464523.html

В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022

В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о двух новых детонациях наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T22:17

2022-09-29T22:17

2022-09-30T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о двух новых детонациях наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС.Ранее находящиеся на станции сотрудники организации сообщили, что с начала недели зафиксировали три взрыва. Предполагается, что их спровоцировали животные. Сегодня сообщили о еще двух случаях.Сотрудники МАГАТЭ отметили, что серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования.Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность по поводу неоднократных взрывов наземных мин вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html

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