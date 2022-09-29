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В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022
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https://ria.ru/20220929/zaes-1820464523.html
В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2022
В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о двух новых детонациях наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T22:17
2022-09-30T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
европа
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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о двух новых детонациях наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС.Ранее находящиеся на станции сотрудники организации сообщили, что с начала недели зафиксировали три взрыва. Предполагается, что их спровоцировали животные. Сегодня сообщили о еще двух случаях.Сотрудники МАГАТЭ отметили, что серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования.Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь выразил глубокую обеспокоенность по поводу неоднократных взрывов наземных мин вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Европа
22:17 29.09.2022 (обновлено: 00:01 30.09.2022)
 
В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин по периметру ЗАЭС

В МАГАТЭ заявили о двух новых взрывах наземных мин за ограждением по периметру ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 29 сен — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о двух новых детонациях наземных мин за ограждением по периметру Запорожской АЭС.
Ранее находящиеся на станции сотрудники организации сообщили, что с начала недели зафиксировали три взрыва. Предполагается, что их спровоцировали животные. Сегодня сообщили о еще двух случаях.

"Один из них произошел вчера днем возле канала, по которому вода доставляется на станцию для ее системы охлаждения, которая необходима для ядерной безопасности. Это не причинило никакого ущерба. Второй взрыв произошел сегодня в 13:00 примерно в 500 метрах от реакторного блока № 1", — говорится в сообщении.

Сотрудники МАГАТЭ отметили, что серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования.
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Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
В начале сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
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