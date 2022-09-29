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Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/zaes-1820350793.html
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:50
2022-09-29T16:13
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
евгений балицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее он заявил, что на территорию станции был сброшен украинский беспилотник, но реактор не пострадал, никакой угрозы ядерной безопасности нет."Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24"."Было возгорание, пожарные справились с ним. Блоку ничего не угрожает. Мощность беспилотника была недостаточна для того, чтобы какой-то серьезный ущерб нанести, по второму блоку был удар. Вообще удар был по береговой линии, это, скажем так, скорее, возможно, последствия его. Но мы выясняем", - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что пожарные и сотрудники станции эффективно выполняют все свои задачи на территории АЭС, все в норме и под контролем. "Все устранили, атомная станция защищена", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20220929/zaes-1820350510.html
https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html
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запорожская аэс, в мире, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Евгений Балицкий
15:50 29.09.2022 (обновлено: 16:13 29.09.2022)
 
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий

Глава Запорожья заявил, что радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Ранее он заявил, что на территорию станции был сброшен украинский беспилотник, но реактор не пострадал, никакой угрозы ядерной безопасности нет.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:48Специальная военная операция на Украине
Задымление на ЗАЭС ликвидировали
"Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24".
"Было возгорание, пожарные справились с ним. Блоку ничего не угрожает. Мощность беспилотника была недостаточна для того, чтобы какой-то серьезный ущерб нанести, по второму блоку был удар. Вообще удар был по береговой линии, это, скажем так, скорее, возможно, последствия его. Но мы выясняем", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что пожарные и сотрудники станции эффективно выполняют все свои задачи на территории АЭС, все в норме и под контролем. "Все устранили, атомная станция защищена", - подчеркнул Балицкий.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
15:32Специальная военная операция на Украине
На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреЕвгений Балицкий
 
 
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