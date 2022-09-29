https://ria.ru/20220929/zaes-1820350793.html
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:50
2022-09-29T15:50
2022-09-29T16:13
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее он заявил, что на территорию станции был сброшен украинский беспилотник, но реактор не пострадал, никакой угрозы ядерной безопасности нет."Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24"."Было возгорание, пожарные справились с ним. Блоку ничего не угрожает. Мощность беспилотника была недостаточна для того, чтобы какой-то серьезный ущерб нанести, по второму блоку был удар. Вообще удар был по береговой линии, это, скажем так, скорее, возможно, последствия его. Но мы выясняем", - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что пожарные и сотрудники станции эффективно выполняют все свои задачи на территории АЭС, все в норме и под контролем. "Все устранили, атомная станция защищена", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20220929/zaes-1820350510.html
https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, в мире, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Евгений Балицкий
15:50 29.09.2022 (обновлено: 16:13 29.09.2022)
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий
Глава Запорожья заявил, что радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил
глава администрации региона Евгений Балицкий.
Ранее он заявил, что на территорию станции был сброшен украинский беспилотник, но реактор не пострадал, никакой угрозы ядерной безопасности нет.
"Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24".
"Было возгорание, пожарные справились с ним. Блоку ничего не угрожает. Мощность беспилотника была недостаточна для того, чтобы какой-то серьезный ущерб нанести, по второму блоку был удар. Вообще удар был по береговой линии, это, скажем так, скорее, возможно, последствия его. Но мы выясняем", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что пожарные и сотрудники станции эффективно выполняют все свои задачи на территории АЭС, все в норме и под контролем. "Все устранили, атомная станция защищена", - подчеркнул Балицкий.