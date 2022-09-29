https://ria.ru/20220929/zaes-1820350793.html

Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий

Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий - РИА Новости, 29.09.2022

Радиоактивный фон на Запорожской АЭС в норме, заявил Балицкий

Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:50

2022-09-29T15:50

2022-09-29T16:13

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

евгений балицкий

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Радиоактивный фон на Запорожской АЭС после падения украинского беспилотника в норме, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Ранее он заявил, что на территорию станции был сброшен украинский беспилотник, но реактор не пострадал, никакой угрозы ядерной безопасности нет."Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24"."Было возгорание, пожарные справились с ним. Блоку ничего не угрожает. Мощность беспилотника была недостаточна для того, чтобы какой-то серьезный ущерб нанести, по второму блоку был удар. Вообще удар был по береговой линии, это, скажем так, скорее, возможно, последствия его. Но мы выясняем", - сказал Балицкий.Он подчеркнул, что пожарные и сотрудники станции эффективно выполняют все свои задачи на территории АЭС, все в норме и под контролем. "Все устранили, атомная станция защищена", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20220929/zaes-1820350510.html

https://ria.ru/20220929/bespilotnik-1820342770.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская аэс, в мире, евгений балицкий