https://ria.ru/20220929/zaderzhaniya-1820415624.html

На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания

На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания - РИА Новости, 29.09.2022

На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания

Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:01

2022-09-29T18:01

2022-09-29T18:18

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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро. В Париже в демонстрации участвуют тысячи человек. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, антифашистских организаций, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.Колонну демонстрации сдерживали с нескольких сторон кордоны полиции.Шествие проходило мирно, пока радикалы не начали бить витрины банков и разрисовывать автобусные остановки. Когда шествие начало подходить к конечной точке маршрута - площади Бастилии - начались первые столкновения между полицейскими и манифестантами. Агрессивно настроенная молодёжь провоцировала правоохранителей, бросая в них бутылки и дымовые шашки.На площади Бастилии протестующих уже ждали полицейские в штатском, которые в ответ на действия протестующих начали бить их дубинками. Другие сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов, применяя силу.Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).Во Франции в четверг началась всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны проходят массовые демонстрации.В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20220925/parizh-1819392202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения с полицией на митинге в Париже Столкновения с полицией на митинге в Париже 2022-09-29T18:01 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция