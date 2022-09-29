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На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания - РИА Новости, 29.09.2022
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На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания - РИА Новости, 29.09.2022
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания
Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:01
2022-09-29T18:18
в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро. В Париже в демонстрации участвуют тысячи человек. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, антифашистских организаций, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.Колонну демонстрации сдерживали с нескольких сторон кордоны полиции.Шествие проходило мирно, пока радикалы не начали бить витрины банков и разрисовывать автобусные остановки. Когда шествие начало подходить к конечной точке маршрута - площади Бастилии - начались первые столкновения между полицейскими и манифестантами. Агрессивно настроенная молодёжь провоцировала правоохранителей, бросая в них бутылки и дымовые шашки.На площади Бастилии протестующих уже ждали полицейские в штатском, которые в ответ на действия протестующих начали бить их дубинками. Другие сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов, применяя силу.Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).Во Франции в четверг началась всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны проходят массовые демонстрации.В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20220925/parizh-1819392202.html
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Столкновения с полицией на митинге в Париже
Столкновения с полицией на митинге в Париже
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
18:01 29.09.2022 (обновлено: 18:18 29.09.2022)
 
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания

На демонстрации против пенсионной реформы в Париже начались столкновения и задержания

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро. В Париже в демонстрации участвуют тысячи человек. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, антифашистских организаций, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.
Колонну демонстрации сдерживали с нескольких сторон кордоны полиции.
Шествие проходило мирно, пока радикалы не начали бить витрины банков и разрисовывать автобусные остановки. Когда шествие начало подходить к конечной точке маршрута - площади Бастилии - начались первые столкновения между полицейскими и манифестантами. Агрессивно настроенная молодёжь провоцировала правоохранителей, бросая в них бутылки и дымовые шашки.
На площади Бастилии протестующих уже ждали полицейские в штатском, которые в ответ на действия протестующих начали бить их дубинками. Другие сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов, применяя силу.
Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).
Во Франции в четверг началась всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны проходят массовые демонстрации.
В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта.
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