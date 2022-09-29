https://ria.ru/20220929/zaderzhaniya-1820415624.html
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания - РИА Новости, 29.09.2022
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания
Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:01
2022-09-29T18:01
2022-09-29T18:18
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ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро. В Париже в демонстрации участвуют тысячи человек. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, антифашистских организаций, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.Колонну демонстрации сдерживали с нескольких сторон кордоны полиции.Шествие проходило мирно, пока радикалы не начали бить витрины банков и разрисовывать автобусные остановки. Когда шествие начало подходить к конечной точке маршрута - площади Бастилии - начались первые столкновения между полицейскими и манифестантами. Агрессивно настроенная молодёжь провоцировала правоохранителей, бросая в них бутылки и дымовые шашки.На площади Бастилии протестующих уже ждали полицейские в штатском, которые в ответ на действия протестующих начали бить их дубинками. Другие сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов, применяя силу.Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).Во Франции в четверг началась всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны проходят массовые демонстрации.В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820420769_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c0f4732a957a3e45f6ea939b700b4340.png
Столкновения с полицией на митинге в Париже
Столкновения с полицией на митинге в Париже
2022-09-29T18:01
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция
18:01 29.09.2022 (обновлено: 18:18 29.09.2022)
На акции протеста в Париже начались столкновения и задержания
На демонстрации против пенсионной реформы в Париже начались столкновения и задержания
ПАРИЖ, 29 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые столкновения и задержания начались на демонстрации против пенсионной реформы в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Протестная акция во французской столице стартовала после 14.00 по местному времени (15.00 мск) с площади Данфер-Рошро. В Париже в демонстрации участвуют тысячи человек. Среди манифестантов - представители движения "желтые жилеты", профсоюзов, сторонники левых, коммунистических и социалистических партий, антифашистских организаций, а также радикально настроенная молодёжь из black bloc.
Колонну демонстрации сдерживали с нескольких сторон кордоны полиции.
Шествие проходило мирно, пока радикалы не начали бить витрины банков и разрисовывать автобусные остановки. Когда шествие начало подходить к конечной точке маршрута - площади Бастилии - начались первые столкновения между полицейскими и манифестантами. Агрессивно настроенная молодёжь провоцировала правоохранителей, бросая в них бутылки и дымовые шашки.
На площади Бастилии протестующих уже ждали полицейские в штатском, которые в ответ на действия протестующих начали бить их дубинками. Другие сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов, применяя силу.
Демонстрация проходит по призыву трех крупнейших профсоюзов Франции
, включая "Всеобщую конфедерацию труда" (CGT).
Во Франции в четверг началась всеобщая национальная забастовка против повышения пенсионного возраста, а также с требованием повысить заработную плату. В этой связи в Париже и других городах страны проходят массовые демонстрации.
В связи с национальной забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного транспорта.