https://ria.ru/20220929/yaroslavl-1820458819.html
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 29.09.2022
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных
Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:40
2022-09-29T21:40
2022-09-29T21:40
ярославская область
михаил евраев
сергей шойгу
россия
ярославская область
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и на транспорт, который будет доставлять новобранцев к местам сбора, сообщил губернатор Михаил Евраев."Мобилизованные от Ярославской области будут обеспечены всем необходимым. Выделили из резервного фонда правительства 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование. Еще столько же - на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим ещё три миллиона", - написал Евраев в своем Telegram-канале.По его словам, помочь в сборах сейчас хотят многие - и представители бизнеса, и жители области. С этой целью открывается региональный штаб поддержки ярославских военнослужащих и их семей.Евраев отметил, что активисты общероссийского движения "Мы вместе" возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с детьми, привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о животных, помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В регионе работают горячие линии и чаты поддержки.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил евраев, сергей шойгу, россия, ярославская область, украина
Ярославская область, Михаил Евраев, Сергей Шойгу, Россия, Ярославская область, Украина
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных
Ярославские власти выделили средства на экипировку и лекарства для мобилизованных
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и на транспорт, который будет доставлять новобранцев к местам сбора, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Мобилизованные от Ярославской области будут обеспечены всем необходимым. Выделили из резервного фонда правительства 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование. Еще столько же - на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим ещё три миллиона", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
По его словам, помочь в сборах сейчас хотят многие - и представители бизнеса, и жители области. С этой целью открывается региональный штаб поддержки ярославских военнослужащих и их семей.
Евраев отметил, что активисты общероссийского движения "Мы вместе" возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с детьми, привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о животных, помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В регионе работают горячие линии и чаты поддержки.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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