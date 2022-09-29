https://ria.ru/20220929/yaroslavl-1820458819.html

Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных

Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 29.09.2022

Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных

Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:40

2022-09-29T21:40

2022-09-29T21:40

ярославская область

михаил евраев

сергей шойгу

россия

ярославская область

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и на транспорт, который будет доставлять новобранцев к местам сбора, сообщил губернатор Михаил Евраев."Мобилизованные от Ярославской области будут обеспечены всем необходимым. Выделили из резервного фонда правительства 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование. Еще столько же - на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим ещё три миллиона", - написал Евраев в своем Telegram-канале.По его словам, помочь в сборах сейчас хотят многие - и представители бизнеса, и жители области. С этой целью открывается региональный штаб поддержки ярославских военнослужащих и их семей.Евраев отметил, что активисты общероссийского движения "Мы вместе" возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с детьми, привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о животных, помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В регионе работают горячие линии и чаты поддержки.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448062.html

россия

ярославская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил евраев, сергей шойгу, россия, ярославская область, украина