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Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 29.09.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220929/yaroslavl-1820458819.html
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 29.09.2022
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных
Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:40
2022-09-29T21:40
ярославская область
михаил евраев
сергей шойгу
россия
ярославская область
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и на транспорт, который будет доставлять новобранцев к местам сбора, сообщил губернатор Михаил Евраев."Мобилизованные от Ярославской области будут обеспечены всем необходимым. Выделили из резервного фонда правительства 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование. Еще столько же - на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим ещё три миллиона", - написал Евраев в своем Telegram-канале.По его словам, помочь в сборах сейчас хотят многие - и представители бизнеса, и жители области. С этой целью открывается региональный штаб поддержки ярославских военнослужащих и их семей.Евраев отметил, что активисты общероссийского движения "Мы вместе" возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с детьми, привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о животных, помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В регионе работают горячие линии и чаты поддержки.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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михаил евраев, сергей шойгу, россия, ярославская область, украина
Ярославская область, Михаил Евраев, Сергей Шойгу, Россия, Ярославская область, Украина
21:40 29.09.2022
 
Ярославские власти выделили средства на экипировку для мобилизованных

Ярославские власти выделили средства на экипировку и лекарства для мобилизованных

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Правительство Ярославской области выделило 33 миллиона рублей на экипировку и обмундирование мобилизованных жителей региона, на закупку лекарств для аптечек и на транспорт, который будет доставлять новобранцев к местам сбора, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Мобилизованные от Ярославской области будут обеспечены всем необходимым. Выделили из резервного фонда правительства 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование. Еще столько же - на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим ещё три миллиона", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Путин подтвердил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт
По его словам, помочь в сборах сейчас хотят многие - и представители бизнеса, и жители области. С этой целью открывается региональный штаб поддержки ярославских военнослужащих и их семей.
Евраев отметил, что активисты общероссийского движения "Мы вместе" возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с детьми, привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о животных, помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. В регионе работают горячие линии и чаты поддержки.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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Ярославская областьМихаил ЕвраевСергей ШойгуРоссияЯрославская областьУкраина
 
 
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