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Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства

Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 29.09.2022

Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства

Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T01:16

2022-09-29T01:16

2022-09-29T01:16

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", как эти средства будут доходить до адресатов.По словам эксперта, выплаты будут осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц. Реквизиты счетов оборонное ведомство должно получить после вручения россиянину мобилизационного предписания. Также военкоматы передадут списки мобилизованных в региональные правительства для формирования выплат. Юрист подчеркнул, что полученные средства будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.Соловьев добавил, что перевод части выплат можно оформить на счет близкого родственника. Для этого мобилизованный должен оставить в банке соответствующее распоряжение.По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220928/zakonotvorchestvo-1820213831.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, частичная мобилизация в россии, общество