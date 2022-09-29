Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820214737.html
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 29.09.2022
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства
Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T01:16
2022-09-29T01:16
россия
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f3e5b98114777a90f0fd0f53903751.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", как эти средства будут доходить до адресатов.По словам эксперта, выплаты будут осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц. Реквизиты счетов оборонное ведомство должно получить после вручения россиянину мобилизационного предписания. Также военкоматы передадут списки мобилизованных в региональные правительства для формирования выплат. Юрист подчеркнул, что полученные средства будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.Соловьев добавил, что перевод части выплат можно оформить на счет близкого родственника. Для этого мобилизованный должен оставить в банке соответствующее распоряжение.По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20220928/zakonotvorchestvo-1820213831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_205:165:2715:2048_1920x0_80_0_0_a70f9272fddc7b529786d2c76393e150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
01:16 29.09.2022
 
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства

Юрист Соловьев сообщил о праве мобилизованных на выплаты от государства

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", как эти средства будут доходить до адресатов.
По словам эксперта, выплаты будут осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц. Реквизиты счетов оборонное ведомство должно получить после вручения россиянину мобилизационного предписания. Также военкоматы передадут списки мобилизованных в региональные правительства для формирования выплат. Юрист подчеркнул, что полученные средства будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.
Соловьев добавил, что перевод части выплат можно оформить на счет близкого родственника. Для этого мобилизованный должен оставить в банке соответствующее распоряжение.
По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов, подытожил эксперт.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 23:57
Совфед 4 октября рассмотрит законы о мерах поддержки мобилизованных
 
РоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала