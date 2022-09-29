https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820214737.html
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства - РИА Новости, 29.09.2022
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства
Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T01:16
2022-09-29T01:16
2022-09-29T01:16
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством "Прайм", как эти средства будут доходить до адресатов.По словам эксперта, выплаты будут осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц. Реквизиты счетов оборонное ведомство должно получить после вручения россиянину мобилизационного предписания. Также военкоматы передадут списки мобилизованных в региональные правительства для формирования выплат. Юрист подчеркнул, что полученные средства будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.Соловьев добавил, что перевод части выплат можно оформить на счет близкого родственника. Для этого мобилизованный должен оставить в банке соответствующее распоряжение.По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20220928/zakonotvorchestvo-1820213831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Юрист рассказал, как мобилизованным получить выплаты от государства
Юрист Соловьев сообщил о праве мобилизованных на выплаты от государства
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Государство предоставит мобилизованным россиянам выплаты, список которых будет пополняться. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал
в беседе с агентством "Прайм", как эти средства будут доходить до адресатов.
По словам эксперта, выплаты будут осуществляться в безналичном порядке на банковские карты мобилизованных лиц. Реквизиты счетов оборонное ведомство должно получить после вручения россиянину мобилизационного предписания. Также военкоматы передадут списки мобилизованных в региональные правительства для формирования выплат. Юрист подчеркнул, что полученные средства будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.
Соловьев добавил, что перевод части выплат можно оформить на счет близкого родственника. Для этого мобилизованный должен оставить в банке соответствующее распоряжение.
По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов, подытожил эксперт.