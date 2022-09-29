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ВТБ открыл Селенгинскому ЦКК финансирование на 1 млрд рублей - РИА Новости, 29.09.2022
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ВТБ открыл Селенгинскому ЦКК финансирование на 1 млрд рублей
ВТБ открыл Селенгинскому ЦКК финансирование на 1 млрд рублей - РИА Новости, 29.09.2022
ВТБ открыл Селенгинскому ЦКК финансирование на 1 млрд рублей
ВТБ предоставил по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Селенгинскому целлюлозно-картонному комбинату (Бурятия) один... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:22
2022-09-29T15:22
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВТБ предоставил по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Селенгинскому целлюлозно-картонному комбинату (Бурятия) один миллиард рублей сроком до трех лет. Средства будут направлены на модернизацию предприятия и приобретение компонентов производства, сообщает пресс-служба банка.Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции запущена в мае этого года."ВТБ как системообразующему банку важно поддерживать промышленное производство во всех отраслях экономики. Сотрудничество с Селенгинским комбинатом – пример того, как в текущей ситуации при поддержке банка и государства предприятие находит новые решения для дальнейшего развития. Комбинат остается одним из крупнейших работодателей региона, входит в числе ведущих экспортеров ДФО и продолжает программу модернизации производства", − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.По словам генерального директора ОАО "Селенгинский ЦКК" Лилии Деевой, благодаря реализации инвестиционного проекта планируется повысить качественные характеристики выпускаемой продукции, увеличить объемы и расширить ее номенклатуру.
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новости компаний - экономика, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия
15:22 29.09.2022
 

ВТБ открыл Селенгинскому ЦКК финансирование на 1 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. ВТБ предоставил по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Селенгинскому целлюлозно-картонному комбинату (Бурятия) один миллиард рублей сроком до трех лет. Средства будут направлены на модернизацию предприятия и приобретение компонентов производства, сообщает пресс-служба банка.
Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции запущена в мае этого года.
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"ВТБ как системообразующему банку важно поддерживать промышленное производство во всех отраслях экономики. Сотрудничество с Селенгинским комбинатом – пример того, как в текущей ситуации при поддержке банка и государства предприятие находит новые решения для дальнейшего развития. Комбинат остается одним из крупнейших работодателей региона, входит в числе ведущих экспортеров ДФО и продолжает программу модернизации производства", − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
По словам генерального директора ОАО "Селенгинский ЦКК" Лилии Деевой, благодаря реализации инвестиционного проекта планируется повысить качественные характеристики выпускаемой продукции, увеличить объемы и расширить ее номенклатуру.
 
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