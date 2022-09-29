https://ria.ru/20220929/vosstanovlenie-1820454991.html
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"
Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:59
2022-09-29T20:59
2022-09-29T21:02
газпром
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG.Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Причины разрушений выясняются.
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газпром, северный поток, северный поток — 2, германия, россия, балтийское море, экономика, в мире, авария на "северных потоках"
Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Германия, Россия, Балтийское море, Экономика, В мире, Авария на "Северных потоках"
20:59 29.09.2022 (обновлено: 21:02 29.09.2022)
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления инфраструктуры "Северного потока"