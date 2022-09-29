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Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022
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Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"
Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:59
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газпром
северный поток
северный поток — 2
германия
россия
балтийское море
экономика
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG.Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Причины разрушений выясняются.
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газпром, северный поток, северный поток — 2, германия, россия, балтийское море, экономика, в мире, авария на "северных потоках"
Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Германия, Россия, Балтийское море, Экономика, В мире, Авария на "Северных потоках"
20:59 29.09.2022 (обновлено: 21:02 29.09.2022)
 
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"

Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления инфраструктуры "Северного потока"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG.
"До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении компании.
Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Причины разрушений выясняются.
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ГазпромСеверный потокСеверный поток — 2ГерманияРоссияБалтийское мореЭкономикаВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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