https://ria.ru/20220929/vosstanovlenie-1820454991.html

Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"

Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока" - РИА Новости, 29.09.2022

Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления "Северного потока"

Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:59

2022-09-29T20:59

2022-09-29T21:02

газпром

северный поток

северный поток — 2

германия

россия

балтийское море

экономика

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры "Северного потока" до завершения оценки повреждений невозможно, сообщил Nord Stream AG.Nord Stream AG, основным акционером которой является структура "Газпрома", сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию ("Северный поток" и "Северный поток — 2"). Причины разрушений выясняются.

https://ria.ru/20220929/utechka-1820448894.html

германия

россия

балтийское море

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газпром, северный поток, северный поток — 2, германия, россия, балтийское море, экономика, в мире, авария на "северных потоках"