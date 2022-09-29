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Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.09.2022
Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Верхняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, призывающую Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T18:07
2022-09-29T18:07
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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Верхняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, призывающую Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России.Резолюция "Об осуждении незаконных референдумов, проводимых российскими властями на оккупированных территориях Украины, и о принятии мер по прекращению выдачи виз гражданам Российской Федерации" была принята 434 голосами из 436 присутствующих депутатов. Ни один из парламентариев не проголосовал против. Воздержались два депутата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" - Конрад Беркович и Гжегож Браун.В резолюции говорится, что польский сейм "поддерживает действия, направленные на прекращение выдачи виз гражданам Российской Федерации, предпринимаемые польским правительством на международной арене".Ранее Польша прекратила выдачу гражданам России въездных виз кроме гуманитарных и вместе со странами Балтии прекратила пропуск россиян с шенгенскими визами на свою территорию.
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в мире, польша, украина, россия, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Польша, Украина, Россия, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
18:07 29.09.2022
 
Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Сейм Польши принял резолюцию, призывающую Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Верхняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, призывающую Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России.
Резолюция "Об осуждении незаконных референдумов, проводимых российскими властями на оккупированных территориях Украины, и о принятии мер по прекращению выдачи виз гражданам Российской Федерации" была принята 434 голосами из 436 присутствующих депутатов. Ни один из парламентариев не проголосовал против. Воздержались два депутата от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" - Конрад Беркович и Гжегож Браун.
В резолюции говорится, что польский сейм "поддерживает действия, направленные на прекращение выдачи виз гражданам Российской Федерации, предпринимаемые польским правительством на международной арене".
Ранее Польша прекратила выдачу гражданам России въездных виз кроме гуманитарных и вместе со странами Балтии прекратила пропуск россиян с шенгенскими визами на свою территорию.
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