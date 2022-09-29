https://ria.ru/20220929/vengriya-1820325177.html

В Венгрии в целях экономии продлят зимние каникулы

В Венгрии в целях экономии продлят зимние каникулы - РИА Новости, 29.09.2022

В Венгрии в целях экономии продлят зимние каникулы

В Венгрии в целях экономии продлят зимние каникулы в школах за счет осенних, они продлятся с 22 декабря до 8 января, заявил глава администрации премьер-министра РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:39

2022-09-29T14:39

2022-09-29T14:39

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венгрия

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 29 сен - РИА Новости. В Венгрии в целях экономии продлят зимние каникулы в школах за счет осенних, они продлятся с 22 декабря до 8 января, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Правительство на вчерашнем заседании приняло решение продлить зимние каникулы. Так мы сможем сэкономить энергию. Зимние каникулы в школах продлятся с 22 декабря по 8 января. В эти же даты будут объявлены каникулы у правительственных учреждений, это позволит государству сэкономить", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.Он уточнил, что зимние каникулы будут продлены за счет осенних - те составят только три дня.Ранее правительство Венгрии предписало государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений и установило ограничения на температуру в госучреждениях в +19°C. Было также принято решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания и бензин до 31 декабря 2022 года, а замороженную процентную ставку оставить до 30 июня 2023 года.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

https://ria.ru/20220926/orban-1819548747.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, аэс "пакш"