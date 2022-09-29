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Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok

Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok - РИА Новости, 30.09.2022

Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok

Вице-президента Apple, руководившего всеми закупками и переговорами с поставщиками, уволили из компании из-за ставшего вирусным видеоролика, в котором... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T23:58

2022-09-29T23:58

2022-09-30T00:02

в мире

технологии

тим кук

apple

tiktok

mercedes

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Вице-президента Apple, руководившего всеми закупками и переговорами с поставщиками, уволили из компании из-за ставшего вирусным видеоролика, в котором топ-менеджер хвастается вниманием со стороны "большегрудых красоток", передает агентство Блумберг.Тони Блевинс начал работать в Apple с 2000 года по личному приглашению нынешнего главы компании Тима Кука. В деловой прессе писали, что за свой жесткий стиль переговоров с партнерами Блевинс получил прозвище Blevinator.Видео было опубликовано 5 сентября в социальной сети TikTok. К Блевинсу обратился блогер, создававший серию роликов, в которых он спрашивает владельцев дорогих автомобилей о их профессии. Блогер остановил Блевинса во время парковки Mercedes-Benz SLR McLaren, спортивного автомобиля, который не выпускается серийно и стоит сотни тысяч долларов. На вопрос, чем он зарабатывает на жизнь, Блевинс неожиданно ответил: "У меня люксовые машины, я играю в гольф и ласкаю большегрудых красоток".Видео набрало более 40 тысяч лайков в Instagram* и 1,3 миллиона просмотров в TikTok. После его публикации ряд сотрудников Apple обратились в отдел кадров, и компания начала по этому поводу внутреннее расследование. По его итогам, как в четверг сообщил представитель Apple, топ-менеджер был уволен.Шутка Блевинса, оказавшаяся роковой для его карьеры, в действительности была цитатой из фильма "Артур" (1981 год), герой которого называет себя "самый богатый алкоголик в мире", отмечает агентство.По мнению агентства, уход Блевинса создает вакуум на стратегических направлениях Apple. По словам коллег, он сыграл важную роль в успехе компании за последние два десятилетия, помогая увеличить маржу прибыли и обеспечить доступ к ключевым технологиям раньше конкурентов. Топ-менеджера такого масштаба будет трудно заменить, учитывая его понимание логистических цепочек Apple и умение вести переговоры.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220908/iphone-1815369854.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, тим кук, apple, tiktok, mercedes