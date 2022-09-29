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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков" - РИА Новости, 29.09.2022
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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков" - РИА Новости, 29.09.2022
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"
"Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:18
2022-09-29T20:18
дания
германия
россия
роскосмос
nord stream 2 ag
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков"."Спутники "Роскосмоса" продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"", - следует из комментария к опубликованным снимкам космического аппарата "Канопус-В".В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
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дания, германия, россия, роскосмос, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2
Дания, Германия, Россия, Роскосмос, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2
20:18 29.09.2022
 
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"

"Роскосмос" показал кадры мониторинга спутниками утечки газа из "Северных потоков"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков".
"Спутники "Роскосмоса" продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"", - следует из комментария к опубликованным снимкам космического аппарата "Канопус-В".
В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
19:12
Во Франции призвали Байдена к ответу из-за диверсии на "Северных потоках"
 
ДанияГерманияРоссияРоскосмосNord Stream 2 AGСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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