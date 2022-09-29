https://ria.ru/20220929/utechka-1820448894.html
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков" - РИА Новости, 29.09.2022
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"
"Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:18
2022-09-29T20:18
2022-09-29T20:18
дания
германия
россия
роскосмос
nord stream 2 ag
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820447212_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_5b3fcfa242aea937bc50b34e9eaa57e6.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков"."Спутники "Роскосмоса" продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"", - следует из комментария к опубликованным снимкам космического аппарата "Канопус-В".В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20220929/diversiya-1820434772.html
дания
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820447212_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_3c81f339086de939653c6bb26073ae69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дания, германия, россия, роскосмос, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2
Дания, Германия, Россия, Роскосмос, Nord Stream 2 AG, Северный поток, Северный поток — 2
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"
"Роскосмос" показал кадры мониторинга спутниками утечки газа из "Северных потоков"