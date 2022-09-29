https://ria.ru/20220929/utechka-1820448894.html

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков" - РИА Новости, 29.09.2022

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки утечки газа с "Северных потоков"

"Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:18

2022-09-29T20:18

2022-09-29T20:18

дания

германия

россия

роскосмос

nord stream 2 ag

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в своём Telegram-канале фотоснимки спутникового мониторинга утечки газа "Северных потоков"."Спутники "Роскосмоса" продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"", - следует из комментария к опубликованным снимкам космического аппарата "Канопус-В".В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20220929/diversiya-1820434772.html

дания

германия

россия

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дания, германия, россия, роскосмос, nord stream 2 ag, северный поток, северный поток — 2