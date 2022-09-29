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Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине - РИА Новости, 29.09.2022
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Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине - РИА Новости, 29.09.2022
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине
Федеральная разведывательная служба Германии предоставляет Украине спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров, пишет Die Zeit. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:00
2022-09-29T21:44
в мире
украина
германия
россия
нато
олаф шольц
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии предоставляет Украине спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров, пишет Die Zeit.По словам автора статьи, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о передаче Киеву ПЗРК, боеприпасов и некоторых других видов оружия, однако умолчал о разведданных.За несколько месяцев до начала кризиса немецкая разведка нарастила контакты с Украиной. Киев получал от Берлина спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных звонков. При этом отмечается, что, в отличие от британских и американских коллег, немцы делали это не в режиме реального времени.Тем не менее остается открытым вопрос политических последствий таких действий Германии, пишет газета. Издание напоминает, что канцлер Шольц придерживался позиции не допустить военного столкновения между НАТО и Россией, понимая при этом, что четкого правила, когда страна становится стороной конфликта, нет. Разведчики же ссылаются на положения в международном праве, согласно которым передача такой информации не делает из государства участника вооруженного противостояния.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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в мире, украина, германия, россия, нато, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Олаф Шольц
20:00 29.09.2022 (обновлено: 21:44 29.09.2022)
 
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине

Die Zeit: Германия передавала Украине разведданные задолго до спецоперации

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии предоставляет Украине спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров, пишет Die Zeit.
По словам автора статьи, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о передаче Киеву ПЗРК, боеприпасов и некоторых других видов оружия, однако умолчал о разведданных.
За несколько месяцев до начала кризиса немецкая разведка нарастила контакты с Украиной. Киев получал от Берлина спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных звонков. При этом отмечается, что, в отличие от британских и американских коллег, немцы делали это не в режиме реального времени.
Тем не менее остается открытым вопрос политических последствий таких действий Германии, пишет газета. Издание напоминает, что канцлер Шольц придерживался позиции не допустить военного столкновения между НАТО и Россией, понимая при этом, что четкого правила, когда страна становится стороной конфликта, нет. Разведчики же ссылаются на положения в международном праве, согласно которым передача такой информации не делает из государства участника вооруженного противостояния.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:14
На Украине испугались "троянского коня Путина" в НАТО
 
В миреУкраинаГерманияРоссияНАТООлаф Шольц
 
 
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