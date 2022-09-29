https://ria.ru/20220929/ukraina-1820445394.html
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине - РИА Новости, 29.09.2022
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине
Федеральная разведывательная служба Германии предоставляет Украине спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров, пишет Die Zeit. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T20:00
2022-09-29T20:00
2022-09-29T21:44
в мире
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германия
россия
нато
олаф шольц
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии предоставляет Украине спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров, пишет Die Zeit.По словам автора статьи, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о передаче Киеву ПЗРК, боеприпасов и некоторых других видов оружия, однако умолчал о разведданных.За несколько месяцев до начала кризиса немецкая разведка нарастила контакты с Украиной. Киев получал от Берлина спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных звонков. При этом отмечается, что, в отличие от британских и американских коллег, немцы делали это не в режиме реального времени.Тем не менее остается открытым вопрос политических последствий таких действий Германии, пишет газета. Издание напоминает, что канцлер Шольц придерживался позиции не допустить военного столкновения между НАТО и Россией, понимая при этом, что четкого правила, когда страна становится стороной конфликта, нет. Разведчики же ссылаются на положения в международном праве, согласно которым передача такой информации не делает из государства участника вооруженного противостояния.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220929/kon-1820357713.html
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в мире, украина, германия, россия, нато, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Россия, НАТО, Олаф Шольц
20:00 29.09.2022 (обновлено: 21:44 29.09.2022)
Die Zeit рассказала о помощи немецкой разведки Украине
Die Zeit: Германия передавала Украине разведданные задолго до спецоперации