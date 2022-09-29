https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.09.2022
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T20:36
2022-09-29T20:36
2022-09-30T00:21
в мире
украина
владимир путин
цены на нефть
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792823345_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_4b5469d6e2ade771f82a7d30eb615903.jpg
АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником."Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
https://ria.ru/20220927/peregovory-1819749335.html
украина
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792823345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73065409ccafa48621e8dd354a0e6bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, цены на нефть, россия, турция
В мире, Украина, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Турция
20:36 29.09.2022 (обновлено: 00:21 30.09.2022)
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России с Украиной