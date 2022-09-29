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Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.09.2022
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Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.09.2022
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T20:36
2022-09-30T00:21
в мире
украина
владимир путин
цены на нефть
россия
турция
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником."Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
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в мире, украина, владимир путин, цены на нефть, россия, турция
В мире, Украина, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Турция
20:36 29.09.2022 (обновлено: 00:21 30.09.2022)
 
Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России с Украиной

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником.
"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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В миреУкраинаВладимир ПутинЦены на нефтьРоссияТурция
 
 
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