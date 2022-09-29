https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html

Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган

Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.09.2022

Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T20:36

2022-09-29T20:36

2022-09-30T00:21

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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником."Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

https://ria.ru/20220927/peregovory-1819749335.html

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в мире, украина, владимир путин, цены на нефть, россия, турция