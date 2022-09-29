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Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса
Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса - РИА Новости, 29.09.2022
Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса
Сентябрьские туры за рубеж – в частности, в Турцию – на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса на билеты, при этом путевки на октябрь и ноябрь... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:43
2022-09-29T17:43
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сентябрьские туры за рубеж – в частности, в Турцию – на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса на билеты, при этом путевки на октябрь и ноябрь продаются уже по доступным ценам, рассказали РИА Новости представители отрасли."Есть повышенный спрос на это межсезонье по сравнению с предыдущими годами, но я бы не сказал, что интерес к отдыху в той же Турции вырос в несколько раз. В основном туры были распроданы заранее, а так как они осуществляются на чартерах и законтрактованы, то подорожания не может быть", — пояснил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов.По его словам, цены могут увеличиваться только на перелеты на регулярных рейсах в связи с ростом стоимости авиабилетов с вылетом на следующий или ближайшие дни.В одном из российских туроператоров РИА Новости сообщили, что туры на чартерах до конца сентября были проданы еще на прошлой неделе. В свою очередь, Блинов добавил, что сейчас доступных путевок на чартерах в Турцию и другие популярные страны нет. При этом он уточнил, что туры на ноябрь открыты для бронирования и продаются гораздо дешевле: в диапазоне 70-100 тысяч рублей на неделю на двоих из Москвы на "все включено" в Турцию, Египет и ОАЭ.
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новости - туризм, турция, москва, цены, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Москва, Цены, Туризм, туристы
17:43 29.09.2022
 
Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса

Туроператоры: из-за высокого спроса подорожали путевки в Турцию на регулярных рейсах

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сентябрьские туры за рубеж – в частности, в Турцию – на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса на билеты, при этом путевки на октябрь и ноябрь продаются уже по доступным ценам, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Есть повышенный спрос на это межсезонье по сравнению с предыдущими годами, но я бы не сказал, что интерес к отдыху в той же Турции вырос в несколько раз. В основном туры были распроданы заранее, а так как они осуществляются на чартерах и законтрактованы, то подорожания не может быть", — пояснил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов.
По его словам, цены могут увеличиваться только на перелеты на регулярных рейсах в связи с ростом стоимости авиабилетов с вылетом на следующий или ближайшие дни.
В одном из российских туроператоров РИА Новости сообщили, что туры на чартерах до конца сентября были проданы еще на прошлой неделе.
В свою очередь, Блинов добавил, что сейчас доступных путевок на чартерах в Турцию и другие популярные страны нет. При этом он уточнил, что туры на ноябрь открыты для бронирования и продаются гораздо дешевле: в диапазоне 70-100 тысяч рублей на неделю на двоих из Москвы на "все включено" в Турцию, Египет и ОАЭ.
Вступились за Мир. В Турции поддержали российскую платежную систему - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:33Прямой эфир
Вступились за "Мир". В Турции поддержали российскую платежную систему
 
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