https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820312823.html

Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса

Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса - РИА Новости, 29.09.2022

Туры в Турцию на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса

Сентябрьские туры за рубеж – в частности, в Турцию – на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса на билеты, при этом путевки на октябрь и ноябрь... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:43

2022-09-29T17:43

2022-09-29T17:43

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сентябрьские туры за рубеж – в частности, в Турцию – на регулярных рейсах подорожали из-за высокого спроса на билеты, при этом путевки на октябрь и ноябрь продаются уже по доступным ценам, рассказали РИА Новости представители отрасли."Есть повышенный спрос на это межсезонье по сравнению с предыдущими годами, но я бы не сказал, что интерес к отдыху в той же Турции вырос в несколько раз. В основном туры были распроданы заранее, а так как они осуществляются на чартерах и законтрактованы, то подорожания не может быть", — пояснил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов.По его словам, цены могут увеличиваться только на перелеты на регулярных рейсах в связи с ростом стоимости авиабилетов с вылетом на следующий или ближайшие дни.В одном из российских туроператоров РИА Новости сообщили, что туры на чартерах до конца сентября были проданы еще на прошлой неделе. В свою очередь, Блинов добавил, что сейчас доступных путевок на чартерах в Турцию и другие популярные страны нет. При этом он уточнил, что туры на ноябрь открыты для бронирования и продаются гораздо дешевле: в диапазоне 70-100 тысяч рублей на неделю на двоих из Москвы на "все включено" в Турцию, Египет и ОАЭ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/1820288574.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, москва, цены, туризм, туристы