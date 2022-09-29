https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820233943.html

Турецкая партия "Родина" предостерегла от остановки работы с системой "Мир"

Турецкая партия "Родина" предостерегла от остановки работы с системой "Мир" - РИА Новости, 29.09.2022

Турецкая партия "Родина" предостерегла от остановки работы с системой "Мир"

Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что прекращение турецкими банками использования российской системы "Мир" станет динамитом, заложенным под... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:22

2022-09-29T08:22

2022-09-29T10:45

экономика

догу перинчек

россия

visa, inc.

mastercard, inc.

санкции в отношении россии

туризм

новости - туризм

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АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что прекращение турецкими банками использования российской системы "Мир" станет динамитом, заложенным под туризм и экономику Турции.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". При этом представитель Ziraat Bank заявил РИА Новости, что в банке не получали уведомлений о прекращении использования системы "Мир", об отсутствии уведомлений от властей по этой теме агентству заявляли и представители Halkbank и VakıfBank. О возможном принятии решения по использованию карт "Мир" в Турции на прошлой неделе заявлял президент страны Тайип Эрдоган."Мы получили новость о том, что турецкие банки вышли из системы "Мир". Это решение - динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику. Санкции против России - это санкции против Турции. Никто не может себе этого позволить", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне, что в Кремле считают решение турецких государственных банков отказаться от использования российской платежной системы "Мир" вынужденным в связи с беспрецедентным давлением США на страну и угрозами вторичными санкциями.В средине сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. При этом Банк России ранее сообщил РИА Новости, что намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир" за рубежом. Кроме того, системы Visa и Mastercard в марте приостановили работу в РФ - их карты, выпущенные банками РФ, работают в России как обычно, но трансграничные операции и покупки в зарубежных интернет-магазинах недоступны.

https://ria.ru/20220928/ekonomika-1820105079.html

https://ria.ru/20220928/mir-1820114428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, догу перинчек, россия, visa, inc., mastercard, inc., санкции в отношении россии, новости - туризм