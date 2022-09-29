https://ria.ru/20220929/terroristy-1820412865.html
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин
Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:53
2022-09-29T17:53
2022-09-29T17:53
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин."Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.По его словам, террористы могут попытаться "вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать "спящие", поставлять боевикам оружие".Президент отметил, что в Афганистане сложилась "непростая обстановка". "Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. И подтверждение тому – произошедший 5 сентября кровавый теракт около российского посольства в Кабуле, унёсший жизни наших граждан", - добавил президент.
https://ria.ru/20220929/spetssluzhby-1820403268.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, афганистан, россия, кабул (город), снг
В мире, Владимир Путин, Афганистан, Россия, Кабул (город), СНГ
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин
Путин: террористы из Афганистана могут строить преступные планы по приграничью стран СНГ