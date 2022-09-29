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Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
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Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин
Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:53
2022-09-29T17:53
в мире
владимир путин
афганистан
россия
кабул (город)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин."Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.По его словам, террористы могут попытаться "вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать "спящие", поставлять боевикам оружие".Президент отметил, что в Афганистане сложилась "непростая обстановка". "Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. И подтверждение тому – произошедший 5 сентября кровавый теракт около российского посольства в Кабуле, унёсший жизни наших граждан", - добавил президент.
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в мире, владимир путин, афганистан, россия, кабул (город), снг
В мире, Владимир Путин, Афганистан, Россия, Кабул (город), СНГ
17:53 29.09.2022
 
Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин

Путин: террористы из Афганистана могут строить преступные планы по приграничью стран СНГ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 17:40
Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие
По его словам, террористы могут попытаться "вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать "спящие", поставлять боевикам оружие".
Президент отметил, что в Афганистане сложилась "непростая обстановка". "Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. И подтверждение тому – произошедший 5 сентября кровавый теракт около российского посольства в Кабуле, унёсший жизни наших граждан", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 17:38
Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания, заявил Путин
 
В миреВладимир ПутинАфганистанРоссияКабул (город)СНГ
 
 
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