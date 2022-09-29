https://ria.ru/20220929/terroristy-1820412865.html

Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин

Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин - РИА Новости, 29.09.2022

Террористы из Афганистана могут угрожать приграничным странам, заявил Путин

Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:53

2022-09-29T17:53

2022-09-29T17:53

в мире

владимир путин

афганистан

россия

кабул (город)

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Террористы из Афганистана могут строить преступные планы в отношении приграничных стран, включая страны СНГ, сообщил президент России Владимир Путин."Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.По его словам, террористы могут попытаться "вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать "спящие", поставлять боевикам оружие".Президент отметил, что в Афганистане сложилась "непростая обстановка". "Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. И подтверждение тому – произошедший 5 сентября кровавый теракт около российского посольства в Кабуле, унёсший жизни наших граждан", - добавил президент.

https://ria.ru/20220929/spetssluzhby-1820403268.html

https://ria.ru/20220929/sng-1820401542.html

афганистан

россия

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, афганистан, россия, кабул (город), снг