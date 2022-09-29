https://ria.ru/20220929/tatarstan-1820352655.html

Около 11 тыс звонков поступило на горячую линию по мобилизации в Татарстане

Около 11 тыс звонков поступило на горячую линию по мобилизации в Татарстане - РИА Новости, 29.09.2022

Около 11 тыс звонков поступило на горячую линию по мобилизации в Татарстане

Порядка 11 тысяч звонков от жителей Татарстана поступило на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации, в основном звонят женщины, беспокоящиеся за... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:55

2022-09-29T15:55

2022-09-29T15:55

республика татарстан

казань

набережные челны

частичная мобилизация в россии

общество

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КАЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Порядка 11 тысяч звонков от жителей Татарстана поступило на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации, в основном звонят женщины, беспокоящиеся за своих мужей и сыновей, сообщил первый замминистра цифрового развития Татарстана Илья Начвин."Ежедневно 2 тысячи звонков в среднем поступает по вопросам частичной мобилизации сегодня. С 22 сентября, когда контакт-центр начал принимать звонки по вопросам частичной мобилизации, поступило на сегодняшний день 11 тысяч вопросов", - сказал Начвин журналистам в ходе посещения контакт-центра в рамках работы горячей линии 122 для ответов на вопросы о частичной мобилизации.По словам замминистра, база знаний операторов увеличивается ежедневно: если на 22 сентября было порядка 60 типовых вопросов, на которые они давали ответы, то сегодня операторы могут ответить уже на 212 базовых вопросов. Ряд вопросов, на которые нет готовых ответов, оперативно, в течение суток отрабатываются с федеральным центром, после чего ответы поступают операторам.Начвин сообщил, что сегодня на горячей линии в Татарстане работает 71 оператор. "До 22 сентября (с 2020 года данный контакт-центр работал по вопросам новой коронавирусной инфекции – ред.) работало в среднем 25-30 операторов, с 22 сентября увеличили их число до 50, на сегодняшний день работает уже 71 оператор на двух площадках – в Казани и Набережных Челнах. Если будет рост звонков, будем еще увеличивать количество операторов", - уточнил он.Ожидание ответа оператора на горячей линии, по информации замминистра, составляет не более 10 секунд, в пиковые нагрузки – не более 1 минуты. Линия круглосуточная, работает без выходных и перерывов.Больше всего звонков, по словам Начвина, поступает от женщин – жен, мам, которые беспокоятся за своих мужчин. Есть звонки от студентов, которые хотят быть мобилизованы. Он отметил, что поступают и звонки с жалобами на неправомерный призыв, но в этом случае операторы рекомендуют отрабатывать ситуацию с военным комиссариатом.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820333692.html

казань

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, набережные челны, частичная мобилизация в россии, общество