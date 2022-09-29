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Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года - РИА Новости, 29.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220929/strategiya-1820252591.html
Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года
Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года - РИА Новости, 29.09.2022
Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года
Липецкие власти разработали стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, ключевой приоритет которой – благополучие населения и повышение... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:37
2022-09-29T10:37
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Липецкие власти разработали стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, ключевой приоритет которой – благополучие населения и повышение качества жизни.Глава региона отметил, что стратегия предусматривает снижение бедности почти вдвое, полное обновление инфраструктуры в сфере здравоохранения, обеспечение медучреждений кадрами, увеличение доли занимающихся спортом, открытие училища олимпийского резерва. В сфере сельского хозяйства и промышленности Липецкая область поменяет статус с промышленно-аграрного субъекта на промышленно-технологический с инновационным АПК. Ожидается трёхкратный рост объема инвестиций. Будут построены новые индустриальные парки. Липецкий Тракторный завод должен стать перспективной инвестплощадкой. Там планируется создание тысячи новых рабочих мест. Общий объём инвестиций может составить 30 миллиардов рублей. И всё это в условиях ESG-трансформации.По его словам, в обсуждении стратегии приняли участие больше 15 тысяч жителей."В пространственном развитии мы будем опираться на исторически сложившиеся предпосылки, и каждый уголок нашего региона будет охвачен вниманием. Липецко-елецкая агломерация, которая уже сейчас включает прилегающие к городам районы, должна стать драйвером высокотехнологичного промышленного производства и концентрацией трудовых ресурсов. Каждый из малых городов региона обладает уникальной исторической идентичностью и мы будем стараться развивать и подчеркивать ее. Новую жизнь должно получить развитие сельских территорий, основанное на туризме и мелком ремесленном производстве", – заявил Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Экономика
10:37 29.09.2022
 

Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Липецкие власти разработали стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, ключевой приоритет которой – благополучие населения и повышение качества жизни.
"Наша главная цель – средняя продолжительность жизни более 77 лет к 2030 году. Для достижения этого появятся 52 новых объекта здравоохранения в сельской местности и ещё 53 по всей области будут реконструированы. Откроется центр радионуклидной терапии. Безусловный акцент – на росте реальных доходов населения, который к 2030 году должен превысить уровень 2020 года на 34 процента. Будут созданы 10 тысяч новых школьных мест. Больше 500 инновационных проектов запустят для развития и поддержки молодых талантов, в том числе стартапы в креативных индустриях",- сказал глава региона Игорь Артамонов, представляя документ.
Глава региона отметил, что стратегия предусматривает снижение бедности почти вдвое, полное обновление инфраструктуры в сфере здравоохранения, обеспечение медучреждений кадрами, увеличение доли занимающихся спортом, открытие училища олимпийского резерва. В сфере сельского хозяйства и промышленности Липецкая область поменяет статус с промышленно-аграрного субъекта на промышленно-технологический с инновационным АПК. Ожидается трёхкратный рост объема инвестиций. Будут построены новые индустриальные парки. Липецкий Тракторный завод должен стать перспективной инвестплощадкой. Там планируется создание тысячи новых рабочих мест. Общий объём инвестиций может составить 30 миллиардов рублей. И всё это в условиях ESG-трансформации.
По его словам, в обсуждении стратегии приняли участие больше 15 тысяч жителей.
"В пространственном развитии мы будем опираться на исторически сложившиеся предпосылки, и каждый уголок нашего региона будет охвачен вниманием. Липецко-елецкая агломерация, которая уже сейчас включает прилегающие к городам районы, должна стать драйвером высокотехнологичного промышленного производства и концентрацией трудовых ресурсов. Каждый из малых городов региона обладает уникальной исторической идентичностью и мы будем стараться развивать и подчеркивать ее. Новую жизнь должно получить развитие сельских территорий, основанное на туризме и мелком ремесленном производстве", – заявил Артамонов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
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