https://ria.ru/20220929/strategiya-1820252591.html

Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года

Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года - РИА Новости, 29.09.2022

Липецкие власти представили стратегию соц-эконом развития до 2030 года

Липецкие власти разработали стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, ключевой приоритет которой – благополучие населения и повышение... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:37

2022-09-29T10:37

2022-09-29T10:37

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Липецкие власти разработали стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, ключевой приоритет которой – благополучие населения и повышение качества жизни.Глава региона отметил, что стратегия предусматривает снижение бедности почти вдвое, полное обновление инфраструктуры в сфере здравоохранения, обеспечение медучреждений кадрами, увеличение доли занимающихся спортом, открытие училища олимпийского резерва. В сфере сельского хозяйства и промышленности Липецкая область поменяет статус с промышленно-аграрного субъекта на промышленно-технологический с инновационным АПК. Ожидается трёхкратный рост объема инвестиций. Будут построены новые индустриальные парки. Липецкий Тракторный завод должен стать перспективной инвестплощадкой. Там планируется создание тысячи новых рабочих мест. Общий объём инвестиций может составить 30 миллиардов рублей. И всё это в условиях ESG-трансформации.По его словам, в обсуждении стратегии приняли участие больше 15 тысяч жителей."В пространственном развитии мы будем опираться на исторически сложившиеся предпосылки, и каждый уголок нашего региона будет охвачен вниманием. Липецко-елецкая агломерация, которая уже сейчас включает прилегающие к городам районы, должна стать драйвером высокотехнологичного промышленного производства и концентрацией трудовых ресурсов. Каждый из малых городов региона обладает уникальной исторической идентичностью и мы будем стараться развивать и подчеркивать ее. Новую жизнь должно получить развитие сельских территорий, основанное на туризме и мелком ремесленном производстве", – заявил Артамонов.

https://ria.ru/20220921/karta-1818360277.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, экономика