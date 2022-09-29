https://ria.ru/20220929/starobelsk-1820372404.html
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:50
2022-09-29T16:50
2022-09-29T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
старобельск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила генпрокуратура республики.По данным ведомства, украинские воска в среду утром обстреляли Верхнюю Подгоровку в Старобельске."В результате обстрела разрушено здание ГУП ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения", погибло двое мужчин, девять человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".В среду минкомсвязи ЛНР сообщало, что проблемы с теле- и радиовещанием, а также с мобильной связью наблюдаются в северных районах республики из-за обстрела Старобельска со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819528458.html
https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, старобельск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старобельск, Луганская Народная Республика
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека
В ЛНР заявили, что при обстреле Старобельска со стороны ВСУ два человека погибли
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила генпрокуратура республики.
По данным ведомства, украинские воска в среду утром обстреляли Верхнюю Подгоровку в Старобельске.
"В результате обстрела разрушено здание ГУП ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения", погибло двое мужчин, девять человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
В среду минкомсвязи ЛНР сообщало, что проблемы с теле- и радиовещанием, а также с мобильной связью наблюдаются в северных районах республики из-за обстрела Старобельска со стороны украинских войск.