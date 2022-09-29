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При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/starobelsk-1820372404.html
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека
Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:50
2022-09-29T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
старобельск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила генпрокуратура республики.По данным ведомства, украинские воска в среду утром обстреляли Верхнюю Подгоровку в Старобельске."В результате обстрела разрушено здание ГУП ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения", погибло двое мужчин, девять человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".В среду минкомсвязи ЛНР сообщало, что проблемы с теле- и радиовещанием, а также с мобильной связью наблюдаются в северных районах республики из-за обстрела Старобельска со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819528458.html
https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html
старобельск
луганская народная республика
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в мире, старобельск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старобельск, Луганская Народная Республика
16:50 29.09.2022
 
При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека

В ЛНР заявили, что при обстреле Старобельска со стороны ВСУ два человека погибли

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСЦКК работает на месте обстрела ВСУ
СЦКК работает на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СЦКК работает на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила генпрокуратура республики.
По данным ведомства, украинские воска в среду утром обстреляли Верхнюю Подгоровку в Старобельске.
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Украинские военные обстреляли Старобельск в ЛНР
"В результате обстрела разрушено здание ГУП ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения", погибло двое мужчин, девять человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
В среду минкомсвязи ЛНР сообщало, что проблемы с теле- и радиовещанием, а также с мобильной связью наблюдаются в северных районах республики из-за обстрела Старобельска со стороны украинских войск.
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