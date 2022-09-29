https://ria.ru/20220929/starobelsk-1820372404.html

При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле Старобельска со стороны ВСУ погибли два человека

Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:50

2022-09-29T16:50

2022-09-29T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

старобельск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Два человека погибли и девять пострадали из-за обстрела Старобельска в ЛНР, разрушено здание компании радиовещания, радиосвязи и телевидения, сообщила генпрокуратура республики.По данным ведомства, украинские воска в среду утром обстреляли Верхнюю Подгоровку в Старобельске."В результате обстрела разрушено здание ГУП ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения", погибло двое мужчин, девять человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении генпрокуратуры в ее Telegram-канале.Возбуждено уголовное дело по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".В среду минкомсвязи ЛНР сообщало, что проблемы с теле- и радиовещанием, а также с мобильной связью наблюдаются в северных районах республики из-за обстрела Старобельска со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220926/obstrel-1819528458.html

https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html

старобельск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, старобельск, луганская народная республика