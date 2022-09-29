https://ria.ru/20220929/spetssluzhby-1820403268.html
Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие
Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие - РИА Новости, 29.09.2022
Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие
Спецслужбам стран СНГ необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере обмена информацией и подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:40
2022-09-29T17:40
2022-09-29T17:57
владимир путин
снг
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере обмена информацией и подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин."Мы уже давно убедились, что объединение усилий ваших структур расширяет их возможности, позволяет добиваться лучших результатов, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому нужно и в дальнейшем активно развивать взаимодействие – от обмена информацией до совместных спецопераций и подготовки кадров", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ."Ваши структуры находятся на острие на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами. Перед вами во многом стоят схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу развития интеграционных связей. В решении этих задач большую роль играет конечно же слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности. Опыт такой совместной работы у нас накоплен богатый и надо использовать его по максимуму", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, снг, политика
Владимир Путин, СНГ, Политика
17:40 29.09.2022 (обновлено: 17:57 29.09.2022)
Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие
Президент Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере обмена информацией и подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уже давно убедились, что объединение усилий ваших структур расширяет их возможности, позволяет добиваться лучших результатов, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому нужно и в дальнейшем активно развивать взаимодействие – от обмена информацией до совместных спецопераций и подготовки кадров", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
"Ваши структуры находятся на острие на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами. Перед вами во многом стоят схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу развития интеграционных связей. В решении этих задач большую роль играет конечно же слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности. Опыт такой совместной работы у нас накоплен богатый и надо использовать его по максимуму", - добавил Путин.