https://ria.ru/20220929/spetssluzhby-1820403268.html

Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие

Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие - РИА Новости, 29.09.2022

Путин призвал спецслужбы стран СНГ развивать взаимодействие

Спецслужбам стран СНГ необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере обмена информацией и подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:40

2022-09-29T17:40

2022-09-29T17:57

владимир путин

снг

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере обмена информацией и подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин."Мы уже давно убедились, что объединение усилий ваших структур расширяет их возможности, позволяет добиваться лучших результатов, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому нужно и в дальнейшем активно развивать взаимодействие – от обмена информацией до совместных спецопераций и подготовки кадров", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ."Ваши структуры находятся на острие на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами. Перед вами во многом стоят схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу развития интеграционных связей. В решении этих задач большую роль играет конечно же слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности. Опыт такой совместной работы у нас накоплен богатый и надо использовать его по максимуму", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, снг, политика