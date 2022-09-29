https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820312088.html

Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS - РИА Новости, 29.09.2022

Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников, сообщили в РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:53

2022-09-29T13:53

2022-09-29T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

сша

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за день сбила восемь украинских дронов над ДНР, ЛНР, Николаевской и Херсонской областями.

https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , россия, сша