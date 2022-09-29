https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820312088.html
Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS - РИА Новости, 29.09.2022
Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников, сообщили в РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:53
2022-09-29T13:53
2022-09-29T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_7f48eabdc84b8d013cccecef24f116db.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов американских РСЗО HIMARS, противорадарную ракету HARM и восемь украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за день сбила восемь украинских дронов над ДНР, ЛНР, Николаевской и Херсонской областями.
https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html
херсонская область
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_98413b9d45c12f9cbc69fa68f0856f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, США
Российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 17 снарядов HIMARS и восемь дронов