13:41 29.09.2022 (обновлено: 13:47 29.09.2022)
Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц М777
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую батарею американских гаубиц М777
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районе населённого пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт", - отмечает МО РФ.