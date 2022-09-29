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Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц М777 - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц М777
Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц М777 - РИА Новости, 29.09.2022
Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц М777
Российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:41
2022-09-29T13:47
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населённого пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт", - отмечает МО РФ.
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россия, запорожская область, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, В мире, Донецкая Народная Республика
13:41 29.09.2022 (обновлено: 13:47 29.09.2022)
 
Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц М777

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую батарею американских гаубиц М777

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 на территории Конгрессно-выставочного центра Патриот - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные поразили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777 в Запорожской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районе населённого пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт", - отмечает МО РФ.
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