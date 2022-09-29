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Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820308594.html
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 29.09.2022
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:38
2022-09-29T13:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
су-24
миг-29
в мире
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, су-24, миг-29, в мире, николаевская область, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Су-24, МиГ-29, В мире, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны
13:38 29.09.2022 (обновлено: 13:51 29.09.2022)
 
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24

Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкТехник осматривает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Техник осматривает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Техник осматривает многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили до 80 наемников "Иностранного легиона" в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСу-24МиГ-29В миреНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороны
 
 
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