https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820308594.html
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 29.09.2022
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:38
2022-09-29T13:38
2022-09-29T13:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
су-24
миг-29
в мире
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, су-24, миг-29, в мире, николаевская область, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Су-24, МиГ-29, В мире, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны
13:38 29.09.2022 (обновлено: 13:51 29.09.2022)
Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24