https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820308594.html

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости, 29.09.2022

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24

Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:38

2022-09-29T13:38

2022-09-29T13:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

су-24

миг-29

в мире

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 в ДНР и бомбардировщик Су-24 в Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20220929/naemniki-1820309767.html

донецкая народная республика

россия

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, су-24, миг-29, в мире, николаевская область, войска воздушно-космической обороны