https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820257059.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 29.09.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и два беспилотника, сообщила в четверг народная милиция ДНР. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:59
2022-09-29T10:59
2022-09-29T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и два беспилотника, сообщила в четверг народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Народная милиция ДНР сообщала в среду, что украинские войска за сутки потеряли три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820232428.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 40 военных ВСУ и трех БМП за сутки