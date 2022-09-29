https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820257059.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки - РИА Новости, 29.09.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 40 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и два беспилотника, сообщила в четверг народная милиция ДНР. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:59

2022-09-29T10:59

2022-09-29T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и два беспилотника, сообщила в четверг народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, три единицы специальной автомобильной техники и до 40 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Народная милиция ДНР сообщала в среду, что украинские войска за сутки потеряли три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820232428.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика