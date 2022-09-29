https://ria.ru/20220929/soyuzmultfilm-1820308205.html

Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США

Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США - РИА Новости, 29.09.2022

Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США

Проекты "Союзмультфильма" появятся на всех ресурсах крупнейшего оператора русскоязычного контента Kartina.TV, сообщает пресс-служба студии. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:36

2022-09-29T14:36

2022-09-29T14:36

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Проекты "Союзмультфильма" появятся на всех ресурсах крупнейшего оператора русскоязычного контента Kartina.TV, сообщает пресс-служба студии.Посмотреть их можно будет в Европе, Америке, Канаде, Израиле и не только."Шедевры, созданные мастерами нашей киностудии, стали частью российского культурного кода, который хранят в себе также и новые проекты киностудии, именно поэтому очень важно, чтобы наши картины были доступны как можно большему количеству русскоговорящих людей по всему миру", — говорит председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.В картотеке есть хиты "золотой коллекции": "Каникулы в Простоквашино", "Маугли", "Возвращение блудного попугая", "Бременские музыканты", а также новые сериалы "Оранжевая корова", "Монсики", "Простоквашино", "Ну, Погоди! Каникулы".

https://ria.ru/20220927/kino-1819719658.html

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Елена Громова

новости культуры, юлиана слащева, европа, америка, канада, союзмультфильм, кино и сериалы, что посмотреть