https://ria.ru/20220929/soyuzmultfilm-1820308205.html
Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США
Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США - РИА Новости, 29.09.2022
Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США
Проекты "Союзмультфильма" появятся на всех ресурсах крупнейшего оператора русскоязычного контента Kartina.TV, сообщает пресс-служба студии. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:36
2022-09-29T14:36
2022-09-29T14:36
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Проекты "Союзмультфильма" появятся на всех ресурсах крупнейшего оператора русскоязычного контента Kartina.TV, сообщает пресс-служба студии.Посмотреть их можно будет в Европе, Америке, Канаде, Израиле и не только."Шедевры, созданные мастерами нашей киностудии, стали частью российского культурного кода, который хранят в себе также и новые проекты киностудии, именно поэтому очень важно, чтобы наши картины были доступны как можно большему количеству русскоговорящих людей по всему миру", — говорит председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.В картотеке есть хиты "золотой коллекции": "Каникулы в Простоквашино", "Маугли", "Возвращение блудного попугая", "Бременские музыканты", а также новые сериалы "Оранжевая корова", "Монсики", "Простоквашино", "Ну, Погоди! Каникулы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, юлиана слащева, европа, америка, канада, союзмультфильм, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Юлиана Слащева, Европа, Америка, Канада, Союзмультфильм, Кино и сериалы, что посмотреть
Проекты "Союзмультфильма" можно будет посмотреть в Европе и США
Проекты "Союзмультфильма" появятся на крупнейшей русскоязычной платформе Kartina.TV
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Проекты "Союзмультфильма" появятся на всех ресурсах крупнейшего оператора русскоязычного контента Kartina.TV, сообщает пресс-служба студии.
Посмотреть их можно будет в Европе, Америке, Канаде, Израиле и не только.
"Шедевры, созданные мастерами нашей киностудии, стали частью российского культурного кода, который хранят в себе также и новые проекты киностудии, именно поэтому очень важно, чтобы наши картины были доступны как можно большему количеству русскоговорящих людей по всему миру", — говорит председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
В картотеке есть хиты "золотой коллекции": "Каникулы в Простоквашино", "Маугли", "Возвращение блудного попугая", "Бременские музыканты", а также новые сериалы "Оранжевая корова", "Монсики", "Простоквашино", "Ну, Погоди! Каникулы".