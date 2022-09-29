https://ria.ru/20220929/sovbez-1820296323.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2022
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:02
2022-09-29T13:02
2022-09-29T13:02
владимир путин
россия
снг
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, президент проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Он отметил, что на органы безопасности и разведслужбы государств СНГ на фоне нынешней ситуации - "кратного роста внешних и внутренних угроз" - ложится особая нагрузка и ответственность."По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220929/rossiya-1820292553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, снг, дмитрий песков, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, СНГ, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза