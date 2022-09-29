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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2022
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:02
2022-09-29T13:02
владимир путин
россия
снг
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, президент проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Он отметил, что на органы безопасности и разведслужбы государств СНГ на фоне нынешней ситуации - "кратного роста внешних и внутренних угроз" - ложится особая нагрузка и ответственность."По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, россия, снг, дмитрий песков, совет безопасности рф
Владимир Путин, Россия, СНГ, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
13:02 29.09.2022
 
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, президент проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Он отметил, что на органы безопасности и разведслужбы государств СНГ на фоне нынешней ситуации - "кратного роста внешних и внутренних угроз" - ложится особая нагрузка и ответственность.
"По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
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