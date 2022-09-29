https://ria.ru/20220929/sovbez-1820296323.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.09.2022

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:02

2022-09-29T13:02

2022-09-29T13:02

владимир путин

россия

снг

дмитрий песков

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, возможны несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, президент проведет 18-е заседание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Он отметил, что на органы безопасности и разведслужбы государств СНГ на фоне нынешней ситуации - "кратного роста внешних и внутренних угроз" - ложится особая нагрузка и ответственность."По завершении этого мероприятия президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза... И мы не исключаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220929/rossiya-1820292553.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, снг, дмитрий песков, совет безопасности рф