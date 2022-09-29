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Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину - РИА Новости, 29.09.2022
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:56
2022-09-29T12:56
политика
владимир путин
александр гребенкин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, александр гребенкин, россия, совет безопасности рф
Политика, Владимир Путин, Александр Гребенкин, Россия, Совет Безопасности РФ
12:56 29.09.2022
 
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину

Путин продлил до октября 2023 года срок службы заместителю секретаря Совбеза Гребенкину

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:58
Путин продлил на год срок службы Андрею Фурсенко
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ГребенкинРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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