https://ria.ru/20220929/sovbez-1820291046.html
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину - РИА Новости, 29.09.2022
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:56
2022-09-29T12:56
2022-09-29T12:56
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220707/fursenko-1800907383.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, александр гребенкин, россия, совет безопасности рф
Политика, Владимир Путин, Александр Гребенкин, Россия, Совет Безопасности РФ
Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину
Путин продлил до октября 2023 года срок службы заместителю секретаря Совбеза Гребенкину