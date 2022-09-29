https://ria.ru/20220929/sovbez-1820291046.html

Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину

Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину - РИА Новости, 29.09.2022

Путин продлил срок службы заместителю Патрушева Гребенкину

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:56

2022-09-29T12:56

2022-09-29T12:56

политика

владимир путин

александр гребенкин

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года замсекретаря Совбеза РФ Александру Гребенкину, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 октября 2023 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Гребенкину Александру Николаевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220707/fursenko-1800907383.html

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, александр гребенкин, россия, совет безопасности рф