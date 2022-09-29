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Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.09.2022
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество
Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:30
2022-09-29T19:30
2022-09-29T19:30
роман головченко
белоруссия
россия
михаил мишустин
в мире
экономика
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних встреч, сообщила пресс-служба белорусского правительства.Согласно сообщению, "премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться".
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роман головченко, белоруссия, россия, михаил мишустин, в мире, экономика
Роман Головченко, Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин, В мире, Экономика
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество
Премьер Белоруссии Головченко и Мишустин обсудили по телефону экономическое сотрудничество