https://ria.ru/20220929/sotrudnichestvo-1820438935.html

Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество

Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.09.2022

Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество

Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:30

2022-09-29T19:30

2022-09-29T19:30

роман головченко

белоруссия

россия

михаил мишустин

в мире

экономика

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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних встреч, сообщила пресс-служба белорусского правительства.Согласно сообщению, "премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться".

https://ria.ru/20220923/eksport-1818910488.html

белоруссия

россия

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роман головченко, белоруссия, россия, михаил мишустин, в мире, экономика