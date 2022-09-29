Рейтинг@Mail.ru
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/sotrudnichestvo-1820438935.html
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 29.09.2022
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество
Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:30
2022-09-29T19:30
роман головченко
белоруссия
россия
михаил мишустин
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778106458_0:335:2048:1487_1920x0_80_0_0_a8fe6c4c099b43407ed9bcafcf1e25c1.jpg
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних встреч, сообщила пресс-служба белорусского правительства.Согласно сообщению, "премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться".
https://ria.ru/20220923/eksport-1818910488.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778106458_0:143:2048:1679_1920x0_80_0_0_5030c04a775aef6fc4c373e999e48cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роман головченко, белоруссия, россия, михаил мишустин, в мире, экономика
Роман Головченко, Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин, В мире, Экономика
19:30 29.09.2022
 
Премьеры Белоруссии и России обсудили экономическое сотрудничество

Премьер Белоруссии Головченко и Мишустин обсудили по телефону экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и Роман Головченко
Михаил Мишустин и Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин и Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил с российским коллегой Михаилом Мишустиным по телефону экономическое сотрудничество и график ближайших двусторонних встреч, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Состоялся телефонный разговор Романа Головченко с Михаилом Мишустиным. В ходе разговора главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также график ближайших двусторонних встреч", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале правительства.
Согласно сообщению, "премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:57
Песков прокомментировал запрет Белоруссией экспорта части товаров в Россию
 
Роман ГоловченкоБелоруссияРоссияМихаил МишустинВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала