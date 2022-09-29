Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома
Врач Дудин заявил, что состояние раненого в Усть-Илимске военкома тяжелое, но стабильное
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Состояние раненого в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное, сообщил в Telegram главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.
В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице.
"На данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Пациент выведен из медикаментозной комы. Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия", - рассказал Дудин.
СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Подозреваемый по решению суда арестован на два месяца. Свою вину он признал частично. Ему грозит пожизненный срок.
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