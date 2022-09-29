https://ria.ru/20220929/sostoyanie-1820229888.html

Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома

Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома - РИА Новости, 29.09.2022

Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома

Состояние раненого в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное, сообщил в Telegram главный врач Иркутской областной клинической больницы... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:39

2022-09-29T07:39

2022-09-29T07:39

происшествия

усть-илимск

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ИРКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Состояние раненого в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное, сообщил в Telegram главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице."На данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Пациент выведен из медикаментозной комы. Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия", - рассказал Дудин.СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Подозреваемый по решению суда арестован на два месяца. Свою вину он признал частично. Ему грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html

усть-илимск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, усть-илимск, следственный комитет россии (ск рф)