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Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома - РИА Новости, 29.09.2022
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Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома
Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома - РИА Новости, 29.09.2022
Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома
Состояние раненого в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное, сообщил в Telegram главный врач Иркутской областной клинической больницы... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:39
2022-09-29T07:39
происшествия
усть-илимск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Состояние раненого в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное, сообщил в Telegram главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице."На данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Пациент выведен из медикаментозной комы. Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия", - рассказал Дудин.СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Подозреваемый по решению суда арестован на два месяца. Свою вину он признал частично. Ему грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html
усть-илимск
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происшествия, усть-илимск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Илимск, Следственный комитет России (СК РФ)
07:39 29.09.2022
 
Врач рассказал о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома

Врач Дудин заявил, что состояние раненого в Усть-Илимске военкома тяжелое, но стабильное

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 сен – РИА Новости. Состояние раненого в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное, сообщил в Telegram главный врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин.
В военкомате Усть-Илимска в понедельник в результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар Александр Елисеев. Подозреваемого 25-летнего местного жителя задержали. Военкома после операции в Центральной городской больнице Усть-Илимска в крайне тяжелом состоянии перевезли на лечение в областной центр. Он находится в Иркутской областной клинической больнице.
"На данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Пациент выведен из медикаментозной комы. Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия", - рассказал Дудин.
СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Подозреваемый по решению суда арестован на два месяца. Свою вину он признал частично. Ему грозит пожизненный срок.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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В Новосибирске попытались поджечь военкомат
 
ПроисшествияУсть-ИлимскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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