https://ria.ru/20220929/sng-1820402892.html

Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ

Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022

Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ

Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, инвестиционного и производственного сотрудничества... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:39

2022-09-29T17:39

2022-09-29T17:45

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, инвестиционного и производственного сотрудничества России и СНГ растут, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, производственного и инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ увеличиваются", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

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цены на нефть, сша, снг, владимир путин, россия