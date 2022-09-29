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Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ
Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ
Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, инвестиционного и производственного сотрудничества... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:39
2022-09-29T17:39
2022-09-29T17:45
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, инвестиционного и производственного сотрудничества России и СНГ растут, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели товарооборота, производственного и инвестиционного сотрудничества России со странами СНГ увеличиваются", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
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Цены на нефть, США, СНГ, Владимир Путин, Россия
17:39 29.09.2022 (обновлено: 17:45 29.09.2022)
Путин заявил о росте товарооборота стран СНГ
Путин: несмотря на давление США и их сателлитов, товарооборот стран СНГ растет