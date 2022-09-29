https://ria.ru/20220929/sng-1820401224.html
Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ
Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ
Нужно своевременно реагировать на преступные планы международных террористов из Афганистана в отношении приграничных стран и использовать потенциал... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:37
2022-09-29T17:54
снг
владимир путин
россия
терроризм
политика
афганистан
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нужно своевременно реагировать на преступные планы международных террористов из Афганистана в отношении приграничных стран и использовать потенциал антитеррористического центра СНГ, заявил президент России Владимир Путин.Также президент России отметил важное значение "надежной защиты" информационного пространства содружества."Количество кибератак, попыток сорвать работу критической инфраструктуры наших стран год от года только растет, и это требует активного противодействия и постоянного внимания со стороны ваших специализированных подразделений", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия, терроризм, политика, афганистан
СНГ, Владимир Путин, Россия, Терроризм, Политика, Афганистан
17:37 29.09.2022 (обновлено: 17:54 29.09.2022)
Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ
Путин заявил о важности использования потенциала антитеррористического центра СНГ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нужно своевременно реагировать на преступные планы международных террористов из Афганистана в отношении приграничных стран и использовать потенциал антитеррористического центра СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
"На все подобные попытки нужно своевременно реагировать, в том числе активно используя потенциал антитеррористического центра СНГ", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
Также президент России отметил важное значение "надежной защиты" информационного пространства содружества.
"Количество кибератак, попыток сорвать работу критической инфраструктуры наших стран год от года только растет, и это требует активного противодействия и постоянного внимания со стороны ваших специализированных подразделений", - добавил глава государства.