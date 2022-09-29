https://ria.ru/20220929/sng-1820401224.html

Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ

Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ - РИА Новости, 29.09.2022

Путин призвал использовать потенциал антитеррористического центра СНГ

Нужно своевременно реагировать на преступные планы международных террористов из Афганистана в отношении приграничных стран и использовать потенциал... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:37

2022-09-29T17:54

снг

владимир путин

россия

терроризм

политика

афганистан

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Нужно своевременно реагировать на преступные планы международных террористов из Афганистана в отношении приграничных стран и использовать потенциал антитеррористического центра СНГ, заявил президент России Владимир Путин.Также президент России отметил важное значение "надежной защиты" информационного пространства содружества."Количество кибератак, попыток сорвать работу критической инфраструктуры наших стран год от года только растет, и это требует активного противодействия и постоянного внимания со стороны ваших специализированных подразделений", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

снг, владимир путин, россия, терроризм, политика, афганистан