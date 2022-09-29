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Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:36
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владимир путин
снг
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для эффективной нейтрализации стоящих перед странами угроз, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, одним из общих приоритетов остается мониторинг текущей обстановки. Важно анализировать возникающие риски и вызовы, определять их характер, масштаб и вектор развития. Это важнейшее условие для эффективной нейтрализации подобных угроз. По-прежнему среди ключевых направлений вашей работы - борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооруженными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
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владимир путин, снг
Владимир Путин, СНГ
17:36 29.09.2022 (обновлено: 17:51 29.09.2022)
 
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ

Президент Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для эффективной нейтрализации стоящих перед странами угроз, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, одним из общих приоритетов остается мониторинг текущей обстановки. Важно анализировать возникающие риски и вызовы, определять их характер, масштаб и вектор развития. Это важнейшее условие для эффективной нейтрализации подобных угроз. По-прежнему среди ключевых направлений вашей работы - борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооруженными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
На Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ – Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Запад пытается развязать кровавую бойню в СНГ, заявил Путин
 
Владимир ПутинСНГ
 
 
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