https://ria.ru/20220929/sng-1820400022.html
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:36
2022-09-29T17:36
2022-09-29T17:51
владимир путин
снг
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для эффективной нейтрализации стоящих перед странами угроз, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, одним из общих приоритетов остается мониторинг текущей обстановки. Важно анализировать возникающие риски и вызовы, определять их характер, масштаб и вектор развития. Это важнейшее условие для эффективной нейтрализации подобных угроз. По-прежнему среди ключевых направлений вашей работы - борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооруженными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.
https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, снг
17:36 29.09.2022 (обновлено: 17:51 29.09.2022)
Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
Президент Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для эффективной нейтрализации стоящих перед странами угроз, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, одним из общих приоритетов остается мониторинг текущей обстановки. Важно анализировать возникающие риски и вызовы, определять их характер, масштаб и вектор развития. Это важнейшее условие для эффективной нейтрализации подобных угроз. По-прежнему среди ключевых направлений вашей работы - борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооруженными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.