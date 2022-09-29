https://ria.ru/20220929/sng-1820400022.html

Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ

Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ - РИА Новости, 29.09.2022

Путин призвал анализировать риски безопасности стран СНГ

Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:36

2022-09-29T17:36

2022-09-29T17:51

владимир путин

снг

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Важно анализировать возникающие риски и вызовы безопасности стран СНГ, определение их характера, масштаба и вектора развития является важнейшим условием для эффективной нейтрализации стоящих перед странами угроз, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, одним из общих приоритетов остается мониторинг текущей обстановки. Важно анализировать возникающие риски и вызовы, определять их характер, масштаб и вектор развития. Это важнейшее условие для эффективной нейтрализации подобных угроз. По-прежнему среди ключевых направлений вашей работы - борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооруженными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков", - сказал Путин в ходе общения с главами разведок стран СНГ.

https://ria.ru/20220929/sng-1820399381.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, снг