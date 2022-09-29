20:13 29.09.2022 (обновлено: 20:40 29.09.2022)
"Поздно". В Сети высмеяли Сикорского, удалившего пост "Спасибо, США"
В Сети высмеяли Сикорского, удалившего пост "Спасибо, США" о ЧП на "Северных потоках"
Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли бывшего главу МИД Польши Радослава Сикорского, который удалил пост "Спасибо, США" под снимком с места аварии на газопроводах "Северного потока".
"Уже слишком поздно", — заметили в комментариях.
"Русские громко смеются", — написал один из пользователей.
"Этого отморозка нужно изгнать с планеты", — считает другой участник дискуссии.
"Интернет все равно все помнит", — отметил FreedomFighter.
"Кажется, это кое-что подтверждает, не так ли?" — задался вопросом Alleged Sanghi.
"Которая из американских газовых компаний собирается заработать миллиарды на поставках природного газа в Западную Европу и Германию?" — спросила ministersdaughter.
28 сентября, 18:20В США назвали подрыв труб "Северного потока" актом терроризма Вашингтона
В понедельник власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа рядом с островом Борнхольм в магистралях, снабжающих Евросоюз российским газом. При этом в Германии не исключили версию диверсионного подрыва труб. Неназванный источник в службах безопасности в Берлине заявил агентству Bloomberg, что это могла быть скорее силовая акция, нежели техническая неполадка.
Как уточнила глава МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой топлива произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
Представитель МИД России Мария Захарова призвала американского президента Джо Байдена ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты озвученную еще в феврале угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях "Северных потоков" произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов.
28 сентября, 16:05Fox News: Байден может быть причастен к подрыву труб "Северного потока"