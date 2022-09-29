https://ria.ru/20220929/sikorskiy-1820388939.html

Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках"

Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках"

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил со своего аккаунта в Twitter запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:17

2022-09-29T17:17

2022-09-29T17:17

в мире

радослав сикорский

джо байден

мария захарова

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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил со своего аккаунта в Twitter запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках".Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.На следующий день Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" - лишь его личная "рабочая гипотеза".При этом в аккаунте политика в Twitter остается запись "Мелочь, а приятно" под снимком с места аварии на "Северных потоках".В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html

https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, радослав сикорский, джо байден, мария захарова, швеция, дания, сша, мид польши, северный поток, северный поток — 2