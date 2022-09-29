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Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
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Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках"
Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022
Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках"
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил со своего аккаунта в Twitter запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:17
2022-09-29T17:17
в мире
радослав сикорский
джо байден
мария захарова
швеция
дания
сша
мид польши
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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил со своего аккаунта в Twitter запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках".Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.На следующий день Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" - лишь его личная "рабочая гипотеза".При этом в аккаунте политика в Twitter остается запись "Мелочь, а приятно" под снимком с места аварии на "Северных потоках".В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
https://ria.ru/20220928/sikorskiy-1820025850.html
https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html
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в мире, радослав сикорский, джо байден, мария захарова, швеция, дания, сша, мид польши, северный поток, северный поток — 2
В мире, Радослав Сикорский, Джо Байден, Мария Захарова, Швеция, Дания, США, МИД Польши, Северный поток, Северный поток — 2
17:17 29.09.2022
 
Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках"

Сикорский удалил из Twitter запись "Спасибо США" со снимком ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в медиабанкРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил со своего аккаунта в Twitter запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках".
Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 12:22
Сикорский прокомментировал свои слова о ЧП на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
На следующий день Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" - лишь его личная "рабочая гипотеза".
При этом в аккаунте политика в Twitter остается запись "Мелочь, а приятно" под снимком с места аварии на "Северных потоках".
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Место утечки на газопроводе Северный поток
28 сентября, 09:15
Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД
 
В миреРадослав СикорскийДжо БайденМария ЗахароваШвецияДанияСШАМИД ПольшиСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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