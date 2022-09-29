Сикорский удалил запись "Спасибо США" о ЧП на "Северных потоках"
Сикорский удалил из Twitter запись "Спасибо США" со снимком ЧП на "Северных потоках"
Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский удалил со своего аккаунта в Twitter запись "Спасибо США" под снимком с места аварии на "Северных потоках".
Ранее Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Позже он разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
На следующий день Сикорский заявил, что предположение об участии США в повреждении "Северных потоков" - лишь его личная "рабочая гипотеза".
При этом в аккаунте политика в Twitter остается запись "Мелочь, а приятно" под снимком с места аварии на "Северных потоках".
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
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