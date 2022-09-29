https://ria.ru/20220929/serdtseparmy-1820301227.html

Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы"

Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы" - РИА Новости, 29.09.2022

Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы"

Вышел специальный ролик, посвященный эпической экшен-драме "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба. Он опубликован на YouTube-канале... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:05

2022-09-29T14:05

2022-09-29T14:05

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

алексей иванов

московская область (подмосковье)

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802428869_0:173:2047:1324_1920x0_80_0_0_baab3782cb242365121b3f64a7c46f04.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вышел специальный ролик, посвященный эпической экшен-драме "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба. Он опубликован на YouTube-канале дистрибьютора ленты. В основе сценария — одноименный роман Алексея Иванова. Главный герой князь Михаил (Александр Кузнецов) влюблен в ведьму-ламию (Елена Ербакова). Окружающие против их союза, и ему предстоит сделать выбор — любовь или долг. "Сердце Пармы" — важный этап моей жизни. Ничего подобного я ранее не снимал. Все синяки и шишки были набиты, мною уж точно. Иногда мы — и съемочная группа, и продюсеры — брали на себя гораздо больше, чем могли себе позволить", — говорит режиссер.Съемки проходили с июля 2019 года по по март 2020-го в Подмосковье и Пермском крае. На территории геологического памятника природы "Холодный Лог" построили комплекс, в который входит 84-метровая деревянная крепость, храм, кельи монастырского холма — "все, как было в городе Чердынь в XV веке", поясняют в пресс-службе.Декорация была передана администрации Губахинского городского округа и стала смотровой площадкой. Фильм "Сердце Пармы" выйдет в прокат 6 октября.

https://ria.ru/20220926/treyler-1819529522.html

московская область (подмосковье)

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , алексей иванов, московская область (подмосковье), пермский край