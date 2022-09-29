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Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы" - РИА Новости, 29.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220929/serdtseparmy-1820301227.html
Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы"
Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы" - РИА Новости, 29.09.2022
Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы"
Вышел специальный ролик, посвященный эпической экшен-драме "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба. Он опубликован на YouTube-канале... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:05
2022-09-29T14:05
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вышел специальный ролик, посвященный эпической экшен-драме "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба. Он опубликован на YouTube-канале дистрибьютора ленты. В основе сценария — одноименный роман Алексея Иванова. Главный герой князь Михаил (Александр Кузнецов) влюблен в ведьму-ламию (Елена Ербакова). Окружающие против их союза, и ему предстоит сделать выбор — любовь или долг. "Сердце Пармы" — важный этап моей жизни. Ничего подобного я ранее не снимал. Все синяки и шишки были набиты, мною уж точно. Иногда мы — и съемочная группа, и продюсеры — брали на себя гораздо больше, чем могли себе позволить", — говорит режиссер.Съемки проходили с июля 2019 года по по март 2020-го в Подмосковье и Пермском крае. На территории геологического памятника природы "Холодный Лог" построили комплекс, в который входит 84-метровая деревянная крепость, храм, кельи монастырского холма — "все, как было в городе Чердынь в XV веке", поясняют в пресс-службе.Декорация была передана администрации Губахинского городского округа и стала смотровой площадкой. Фильм "Сердце Пармы" выйдет в прокат 6 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , алексей иванов, московская область (подмосковье), пермский край
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Алексей Иванов, Московская область (Подмосковье), Пермский край
14:05 29.09.2022
 
Вышел специальный ролик о фильме "Сердце пармы"

Вышел ролик об эпической экшен-драме "Сердце пармы" Антона Мегердичева

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Вышел специальный ролик, посвященный эпической экшен-драме "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, сообщает пресс-служба. Он опубликован на YouTube-канале дистрибьютора ленты.
В основе сценария — одноименный роман Алексея Иванова. Главный герой князь Михаил (Александр Кузнецов) влюблен в ведьму-ламию (Елена Ербакова). Окружающие против их союза, и ему предстоит сделать выбор — любовь или долг.
"Сердце Пармы" — важный этап моей жизни. Ничего подобного я ранее не снимал. Все синяки и шишки были набиты, мною уж точно. Иногда мы — и съемочная группа, и продюсеры — брали на себя гораздо больше, чем могли себе позволить", — говорит режиссер.
Съемки проходили с июля 2019 года по по март 2020-го в Подмосковье и Пермском крае. На территории геологического памятника природы "Холодный Лог" построили комплекс, в который входит 84-метровая деревянная крепость, храм, кельи монастырского холма — "все, как было в городе Чердынь в XV веке", поясняют в пресс-службе.
Декорация была передана администрации Губахинского городского округа и стала смотровой площадкой.
Фильм "Сердце Пармы" выйдет в прокат 6 октября.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьАлексей ИвановМосковская область (Подмосковье)Пермский край
 
 
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