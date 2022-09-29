Глава МВД Сербии заявил, что его страна — не резервация США
Глава МВД Вулин: Сербия — не резервация США и принимает решения самостоятельно
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в ответ на критику Госдепартаментом США подписания МИД РФ и Сербии плана консультаций на два года заявил, что его страна не является резервацией и принимает решения самостоятельно.
Посольство России в Белграде во вторник заявило, что неподобающее поведение посла США в Сербии Кристофера Хилла превзошло все границы, когда он потребовал от официального Белграда объяснить подписание главами МИД РФ Сереем Лавровым и Сербии Николой Селаковичем плана консультаций на 2023-2024 годы на полях Генассамблеи ООН.
"Сообщение Госдепартамента, в котором критикуется Сербия, за то, что подписала план консультаций с РФ – неожиданный шаг в ошибочном направлении, говоря языком Госдепа. Сербия не сделала ничего, что противоречит международному праву, а особенно ничего, что противоречит интересам ее граждан, что для нас в Сербии является мерой всех вещей", - цитирует МВД Вулина.
"США заседают с РФ в Совбезе ООН, а от Сербии ожидают, что она станет частью антироссийской истерии. Как и на примере несоблюдения территориальной целостности Сербии при требованиях нерушимости границ Украины, США подтверждают, что лицемерие и двойные стандарты – единственная константа политики мировых сил, а особенно тех, которые бомбили Сербию", - отметил министр внутренних дел. По его словам – сербы малочисленный, но свободолюбивый народ, который сам выбирает себе друзей и пути сотрудничества. "Сербия – небольшая страна, но и не резервация, мы принимаем решения сами", - подчеркнул Вулин.
В августе он резко ответил послу США Кристоферу Хиллу, который заявил, что не понимает целей и результатов прошедшего ранее визита главы МВД Сербии в Россию. По словам Вулина, Москва не принуждает Белград ни к чему, "зато посол Хилл думает, что может нас заставить делать что угодно, как будто мы - команчи в резервации".
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