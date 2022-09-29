https://ria.ru/20220929/sanktsii-1820240560.html
СМИ: санкции ЕС коснутся контрактов с российскими нефтяными компаниями
СМИ: санкции ЕС коснутся контрактов с российскими нефтяными компаниями - РИА Новости, 29.09.2022
СМИ: санкции ЕС коснутся контрактов с российскими нефтяными компаниями
ЕС в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", пишет издание EU Observer со... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T09:26
2022-09-29T09:26
2022-09-29T09:59
россия
евросоюз
газпром нефть
роснефть
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ЕС в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", пишет издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС."(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", - пишет издание.Издание также отмечает, что в санационные списки могут быть добавлены имена 29 физических лиц, большинство из которых "малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов" по присоединению к РФ. Помимо них санкции могут ввести в отношении артистов Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александра Кочкина.Ранее издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкции сообщало, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.Новые санкции ЕС также предусматривают запрет на импорт из РФ икры, сигарет и спиртного, сообщает EUobserver ."Он (запрет на импорт) включает российские моллюски, икру, спиртные напитки, сигареты", - говорится в сообщении.Отмечается, что послы из стран ЕС собираются обсудить окончательное решение по санкциям 30 сентября.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/sanktsii-1820206199.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/gosdep-1820203036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, газпром нефть, роснефть, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Газпром нефть, Роснефть, Санкции в отношении России, В мире
09:26 29.09.2022 (обновлено: 09:59 29.09.2022)
СМИ: санкции ЕС коснутся контрактов с российскими нефтяными компаниями
СМИ: ЕС планирует ввести ограничения на контракты с российскими нефтяными компаниями
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
ЕС в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", пишет
издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.
"(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью", - пишет издание.
Издание также отмечает, что в санационные списки могут быть добавлены имена 29 физических лиц, большинство из которых "малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов" по присоединению к РФ. Помимо них санкции могут ввести в отношении артистов Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александра Кочкина.
Ранее издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкции сообщало, что ЕС собирается ввести санкции против философа Александра Дугина, певца Николая Расторгуева и президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
Новые санкции ЕС также предусматривают запрет на импорт из РФ икры, сигарет и спиртного, сообщает EUobserver .
"Он (запрет на импорт) включает российские моллюски, икру, спиртные напитки, сигареты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что послы из стран ЕС собираются обсудить окончательное решение по санкциям 30 сентября.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.