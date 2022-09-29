09:55 29.09.2022 (обновлено: 10:06 29.09.2022)
СМИ: на саммите ЕС обсудят референдумы и диверсии на "Северных потоках"
Рейтер: на саммите ЕС обсудят референдумы и диверсии на "Северных потоках"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Чиновник ЕС заявил, что на следующей неделе на саммите представители стран должны обсудить референдумы в Донбассе, диверсии на "Северных потоках", передает агентство Рейтер.
"Ожидайте, что обсуждения на саммите ЕС на следующей неделе сосредоточатся на референдумах..., угрозах применения ядерного оружия со стороны России и атаки на "Северные потоки", - говорится в сообщении агентства.
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.