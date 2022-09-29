https://ria.ru/20220929/sammit-1820245384.html

СМИ: на саммите ЕС обсудят референдумы и диверсии на "Северных потоках"

СМИ: на саммите ЕС обсудят референдумы и диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

СМИ: на саммите ЕС обсудят референдумы и диверсии на "Северных потоках"

Чиновник ЕС заявил, что на следующей неделе на саммите представители стран должны обсудить референдумы в Донбассе, диверсии на "Северных потоках", передает... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:55

2022-09-29T09:55

2022-09-29T10:06

в мире

донбасс

евросоюз

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Чиновник ЕС заявил, что на следующей неделе на саммите представители стран должны обсудить референдумы в Донбассе, диверсии на "Северных потоках", передает агентство Рейтер."Ожидайте, что обсуждения на саммите ЕС на следующей неделе сосредоточатся на референдумах..., угрозах применения ядерного оружия со стороны России и атаки на "Северные потоки", - говорится в сообщении агентства.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

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Влада Копылова

в мире, донбасс, евросоюз, россия, северный поток, авария на "северных потоках"