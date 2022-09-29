https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:22
2022-09-29T11:22
2022-09-29T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела погиб мирный житель 1963 года рождения, три человека получили ранения различной степени тяжести. Поврежден жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820260372.html
рубежное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК
11:22 29.09.2022 (обновлено: 11:30 29.09.2022)
При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Рубежного в ЛНР со стороны ВСУ погиб мирный житель