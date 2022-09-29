https://ria.ru/20220929/rubezhnoe-1820261225.html

При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель

При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 29.09.2022

При обстреле Рубежного в ЛНР погиб мирный житель

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:22

2022-09-29T11:22

2022-09-29T11:30

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, один мирный житель погиб и трое пострадали, сообщило в четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров (два снаряда). В результате обстрела погиб мирный житель 1963 года рождения, три человека получили ранения различной степени тяжести. Поврежден жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820260372.html

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рубежное, луганская народная республика, сцкк