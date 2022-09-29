https://ria.ru/20220929/rosaviatsiya-1820355130.html

Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе

Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе - РИА Новости, 29.09.2022

Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе

Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать о случаях отказа допустить членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T16:03

2022-09-29T16:03

2022-09-29T16:03

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать о случаях отказа допустить членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать ведомство о случаях отказа погранотрядами ФСБ России в российских аэропортах в допуске членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов", - сказал источник.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20220928/vyezd-1820050635.html

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), частичная мобилизация в россии