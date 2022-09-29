Рейтинг@Mail.ru
Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/rosaviatsiya-1820355130.html
Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе
Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе - РИА Новости, 29.09.2022
Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе
Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать о случаях отказа допустить членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T16:03
2022-09-29T16:03
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644432_0:101:3105:1849_1920x0_80_0_0_1d3f6e8c2a5a71a394bcd49f0c98a226.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать о случаях отказа допустить членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать ведомство о случаях отказа погранотрядами ФСБ России в российских аэропортах в допуске членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов", - сказал источник.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.
https://ria.ru/20220928/vyezd-1820050635.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644432_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_2dc79cd788904348a9ad3768eddcffa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Частичная мобилизация в России
16:03 29.09.2022
 
Источник: Росавиация попросила доложить о проблемах экипажей на границе

Росавиация попросила информировать об отказах пропустить экипажи через границу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВыставка гражданской авиации NAIS
Выставка гражданской авиации NAIS - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Выставка гражданской авиации NAIS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать о случаях отказа допустить членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Росавиация разослала телеграмму с просьбой информировать ведомство о случаях отказа погранотрядами ФСБ России в российских аэропортах в допуске членов экипажей российских авиакомпаний к выполнению международных полетов", - сказал источник.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 13:40Туризм
Мужчинам призывного возраста не запрещали выезжать за границу
 
Владимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала