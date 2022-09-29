https://ria.ru/20220929/registratsiya-1820284757.html
Жителей Подмосковья могут обязать регистрировать своих домашних животных
Жителей Подмосковья могут обязать регистрировать своих домашних животных - РИА Новости, 29.09.2022
Жителей Подмосковья могут обязать регистрировать своих домашних животных
Жителей Московской области могут обязать регистрировать своих домашних животных, соответствующий законопроект принят во втором чтении Мособлдумы. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:35
2022-09-29T12:35
2022-09-29T12:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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игорь брынцалов
общество
домашние животные
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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Жителей Московской области могут обязать регистрировать своих домашних животных, соответствующий законопроект принят во втором чтении Мособлдумы.Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян пояснил, что перечень к обязательной регистрации будет устанавливать правительство региона. В настоящее время предлагается принять закон за основу и продолжить работу над документом.Как указывается в пояснительной записке, обязательная регистрация не обязывает к чипированию, а подразумевает исключительно присвоения животному уникального номера и внесение информации в государственную информационную систему в области ветеринарии Московской области."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220914/veterinary-1816761358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Игорь Брынцалов, Общество, домашние животные