https://ria.ru/20220929/registratsiya-1820284757.html

Жителей Подмосковья могут обязать регистрировать своих домашних животных

Жителей Подмосковья могут обязать регистрировать своих домашних животных - РИА Новости, 29.09.2022

Жителей Подмосковья могут обязать регистрировать своих домашних животных

Жителей Московской области могут обязать регистрировать своих домашних животных, соответствующий законопроект принят во втором чтении Мособлдумы. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:35

2022-09-29T12:35

2022-09-29T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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общество

домашние животные

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КРАСНОГОРСК, 29 сен – РИА Новости. Жителей Московской области могут обязать регистрировать своих домашних животных, соответствующий законопроект принят во втором чтении Мособлдумы.Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян пояснил, что перечень к обязательной регистрации будет устанавливать правительство региона. В настоящее время предлагается принять закон за основу и продолжить работу над документом.Как указывается в пояснительной записке, обязательная регистрация не обязывает к чипированию, а подразумевает исключительно присвоения животному уникального номера и внесение информации в государственную информационную систему в области ветеринарии Московской области."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220914/veterinary-1816761358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов, общество, домашние животные