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В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко - РИА Новости, 29.09.2022
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В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко - РИА Новости, 29.09.2022
В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко
Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба, после того как... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T01:37
2022-09-29T01:49
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СУХУМ, 29 сен – РИА Новости. Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба, после того как грузинская сторона назвала приезд белорусского лидера нарушением международного права.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права"."Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например Грузии, нас не волнует", - сказал глава абхазской дипломатии.В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/abkhaziya-1820201025.html
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в мире, александр лукашенко, абхазия, грузия, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Абхазия, Грузия, Белоруссия
01:37 29.09.2022 (обновлено: 01:49 29.09.2022)
 
В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

Глава МИД Абхазии Ардзинба заявил, что Сухум не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

© Фото : Администрация Президента Республики АбхазияПрезидент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Администрация Президента Республики Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
Читать ria.ru в
СУХУМ, 29 сен – РИА Новости. Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба, после того как грузинская сторона назвала приезд белорусского лидера нарушением международного права.
Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права".
"Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например Грузии, нас не волнует", - сказал глава абхазской дипломатии.
В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 21:52В мире
Лукашенко заявил о невозможности "стереть с карты" Абхазию санкциями
 
В миреАлександр ЛукашенкоАбхазияГрузияБелоруссия
 
 
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