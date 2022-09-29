https://ria.ru/20220929/reaktsiya-1820218747.html

В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко - РИА Новости, 29.09.2022

В Абхазии заявили, что их не волнует реакция Грузии на визит Лукашенко

Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба, после того как... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T01:37

2022-09-29T01:37

2022-09-29T01:49

в мире

александр лукашенко

абхазия

грузия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820098614_0:130:1318:871_1920x0_80_0_0_9a6ccc128a2eee2aebc04ea55c9111ec.jpg

СУХУМ, 29 сен – РИА Новости. Сухум не волнует реакция Тбилиси на визит в Абхазию президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба, после того как грузинская сторона назвала приезд белорусского лидера нарушением международного права.Лукашенко в среду впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. После этого МИД Грузии в специальном заявлении обвинил Лукашенко в нарушении государственной границы. В заявлении ведомства отмечено, что визит является "грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права"."Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например Грузии, нас не волнует", - сказал глава абхазской дипломатии.В среду президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права.Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии признала суверенитет этой республики, а также другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух указанных республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/abkhaziya-1820201025.html

абхазия

грузия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, александр лукашенко, абхазия, грузия, белоруссия