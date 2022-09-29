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США передавали Украине разведданные о российской технике, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/razveddannye-1820441465.html
США передавали Украине разведданные о российской технике, пишут СМИ
США передавали Украине разведданные о российской технике, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2022
США передавали Украине разведданные о российской технике, пишут СМИ
США в начале спецоперации РФ на Украине предупреждали власти Украины о приближении российских крылатых ракет, сообщает издание Defense News со ссылкой на... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:45
2022-09-29T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
анатолий антонов
мария захарова
владимир зеленский
украина
россия
сша
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США в начале спецоперации РФ на Украине предупреждали власти Украины о приближении российских крылатых ракет, сообщает издание Defense News со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине. По его словам, открыто наращиваются поставки вооружений Киеву, украинцев обучают пользоваться техникой НАТО, а Киев снабжают разведданными и совместно с ним планируются операций против российских ВС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявляла, что публикации в американской прессе говорят о том, что США прямо вовлечены в конфликт на Украине и заинтересованы в его затягивании.По словам Хекера, Вашингтон предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования."Мы не говорили: "Вот цель для этого, идите атакуйте эти цели". Мы просто предоставляли им разведданные. Давали им возможность решить, хотят ли они атаковать (цель)", - приводит издание слова Хекера. Как утверждает командующий, украинцы сами приняли решение о месте и времени проведения контрнаступления.Ранее американская газета New York Times сообщала, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а украинское военное руководство регулярно совещалось с американскими коллегами по военной и разведывательной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html
https://ria.ru/20220808/pentagon-1807922106.html
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в мире, анатолий антонов, мария захарова, владимир зеленский, украина, россия, сша, ввс сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анатолий Антонов, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, ВВС США, НАТО
19:45 29.09.2022 (обновлено: 19:49 29.09.2022)
 
США передавали Украине разведданные о российской технике, пишут СМИ

Defense News: США предупреждали Украину о приближении российских крылатых ракет

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США в начале спецоперации РФ на Украине предупреждали власти Украины о приближении российских крылатых ракет, сообщает издание Defense News со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине. По его словам, открыто наращиваются поставки вооружений Киеву, украинцев обучают пользоваться техникой НАТО, а Киев снабжают разведданными и совместно с ним планируются операций против российских ВС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также заявляла, что публикации в американской прессе говорят о том, что США прямо вовлечены в конфликт на Украине и заинтересованы в его затягивании.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:37
В США признали провал в "украинской авантюре"
По словам Хекера, Вашингтон предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования.
"Мы не говорили: "Вот цель для этого, идите атакуйте эти цели". Мы просто предоставляли им разведданные. Давали им возможность решить, хотят ли они атаковать (цель)", - приводит издание слова Хекера. Как утверждает командующий, украинцы сами приняли решение о месте и времени проведения контрнаступления.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что офис Владимира Зеленского неоднократно обсуждал планирование контрнаступления Украины с Белым домом, а украинское военное руководство регулярно совещалось с американскими коллегами по военной и разведывательной помощи.
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Во Франции рассказали о новой тактике Пентагона на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнатолий АнтоновМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАВВС СШАНАТО
 
 
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