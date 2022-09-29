https://ria.ru/20220929/rassledovanie-1820234998.html

В Китае прокомментировали ситуацию с расследованием по "Северным потокам"

В Китае прокомментировали ситуацию с расследованием по "Северным потокам" - РИА Новости, 29.09.2022

В Китае прокомментировали ситуацию с расследованием по "Северным потокам"

Инцидент на "Северных потоках" показывает, что влияние российско-украинского конфликта не ограничивается военной сферой, а распространяется на энергетику,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T08:37

2022-09-29T08:37

2022-09-29T17:21

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северный поток — 2

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ПЕКИН, 29 сен — РИА Новости. Инцидент на "Северных потоках" показывает, что влияние российско-украинского конфликта не ограничивается военной сферой, а распространяется на энергетику, экономику и продовольствие, если Россия и европейские страны смогут сотрудничать в расследовании происшествия, это станет "оливковой ветвью" — поможет ослабить конфронтацию и избежать усугубления противоречий, говорится в опубликованной в четверг редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.Издание отмечает, что в один и тот же день на предназначенных для поставки российского газа в Европу трубопроводах были обнаружены сразу три утечки, которые сопровождались "мощными подводными взрывами", и многие считают это "преднамеренными действиями"."Одним из очевидных результатов является то, что надежды Европы на получение российского газа по "Северным потокам" этой зимой полностью растворились в воздухе. Этот инцидент делает еще более трудным и без того сложный и запутанный узел между Россией и Западом", — отмечают авторы статьи.Издание подчеркивает, что пока неизвестно, кто стоит за этим, но "в любом случае атака на крупную транснациональную инфраструктуру гражданского назначения носит весьма гнусный характер, и это также создало опасный прецедент после начала российско-украинского конфликта, такой тенденции нельзя потворствовать".Отмечается, что "одно можно сказать наверняка: какая бы сторона ни нажала на кнопку, чтобы повредить "Северные потоки", это нанесло тяжелый удар по российско-европейскому энергетическому сотрудничеству".Газета также указывает, что нелегкая судьба газопровода "Северный поток — 2" сама по себе объясняет немало моментов. "Крупная и взаимовыгодная программа сотрудничества между Россией и ЕС с первого дня натолкнулась на жесткое противодействие со стороны США. От неоднократных словесных угроз до многочисленных раундов санкций США продемонстрировали свою твердую позицию: они не остановятся, пока не испортят "Северный поток — 2", — указали авторы статьи.По их словам, после начала российско-украинского конфликта "Северный поток — 2", проект сотрудничества, который на самом деле крайне полезен европейцам, оказался на грани банкротства под давлением гегемонизма, геополитических расчетов и дилемм безопасности, а этот преднамеренный саботаж уничтожил возможность его возрождения."Несложно почувствовать, что есть невидимые ножницы, перерезающие узы интересов между Россией и Европой. Тот, кто контролирует эти ножницы, ведет политическую игру. Когда связи интересов будут разорваны, Россия и Европа останутся в состоянии трагического противостояния, а самой большой жертвой окажутся жизни большого количества простых людей", — полагают авторы статьи.По мнению издания, "инцидент с "Северными потоками" еще раз показывает, что влияние российско-украинского конфликта не ограничивается полем военных действий, а распространяется на энергетику, экономику, продовольствие".В статье подчеркивается, что крайне тревожным остается тот факт, что никто не знает, какие еще провокации в данный момент готовятся, и "эта неопределенность будет дамокловым мечом, нависшим над Европой и даже над всем миром".На данный момент, добавили в газете, все стороны должны сделать все возможное, чтобы сформировать страховочную сеть и как можно скорее добиться урегулирования конфликта.В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://ria.ru/20220929/potok-1820166927.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820215926.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, дания, siemens, евросоюз, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"