https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820093409.html

Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы

Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы - РИА Новости, 29.09.2022

Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы

Эксперты рассказали, сколько россиян при планировании летнего отдыха обращались в турфирмы, сообщает ВЦИОМ. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T04:39

2022-09-29T04:39

2022-09-29T04:39

туризм

туризм

новости - туризм

вциом

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько россиян при планировании летнего отдыха обращались в турфирмы, сообщает ВЦИОМ.Социологи опросили 1600 граждан старше 18 лет и выяснили, что только десять процентов из тех, кто уезжал в отпуск, обращались в туркомпании. В 2019 году так делали в два раза больше путешественников.Также респонденты рассказали, слышали ли они о программе Ростуризма по отбору национальных туристических маршрутов. Хорошо знают о них девять процентов опрошенных. Чаще это люди от 60 лет — среди них "хорошо знают" 14 процентов. Реже всего это люди от 25 до 34 лет: только четыре процента из них осведомлены об этой программе.Больше половины (52 процента) что-то слышали об инициативе Ростуризма, а 37 процентов узнали о ней от звонивших социологов.

https://ria.ru/20220927/puteshestviya-1819521205.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вциом, федеральное агентство по туризму (ростуризм)