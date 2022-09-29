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Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы - РИА Новости, 29.09.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы
Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы - РИА Новости, 29.09.2022
Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы
Эксперты рассказали, сколько россиян при планировании летнего отдыха обращались в турфирмы, сообщает ВЦИОМ. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T04:39
2022-09-29T04:39
туризм
туризм
новости - туризм
вциом
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько россиян при планировании летнего отдыха обращались в турфирмы, сообщает ВЦИОМ.Социологи опросили 1600 граждан старше 18 лет и выяснили, что только десять процентов из тех, кто уезжал в отпуск, обращались в туркомпании. В 2019 году так делали в два раза больше путешественников.Также респонденты рассказали, слышали ли они о программе Ростуризма по отбору национальных туристических маршрутов. Хорошо знают о них девять процентов опрошенных. Чаще это люди от 60 лет — среди них "хорошо знают" 14 процентов. Реже всего это люди от 25 до 34 лет: только четыре процента из них осведомлены об этой программе.Больше половины (52 процента) что-то слышали об инициативе Ростуризма, а 37 процентов узнали о ней от звонивших социологов.
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туризм, новости - туризм, вциом, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ВЦИОМ, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
04:39 29.09.2022
 
Эксперты рассказали, сколько россиян уезжали на отдых летом через турфирмы

ВЦИОМ: только десять процентов россиян уезжали летом на отдых через турфирмы

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько россиян при планировании летнего отдыха обращались в турфирмы, сообщает ВЦИОМ.
Социологи опросили 1600 граждан старше 18 лет и выяснили, что только десять процентов из тех, кто уезжал в отпуск, обращались в туркомпании. В 2019 году так делали в два раза больше путешественников.
Также респонденты рассказали, слышали ли они о программе Ростуризма по отбору национальных туристических маршрутов. Хорошо знают о них девять процентов опрошенных. Чаще это люди от 60 лет — среди них "хорошо знают" 14 процентов. Реже всего это люди от 25 до 34 лет: только четыре процента из них осведомлены об этой программе.
Больше половины (52 процента) что-то слышали об инициативе Ростуризма, а 37 процентов узнали о ней от звонивших социологов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВЦИОМФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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