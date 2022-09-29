https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820088325.html
Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями
Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями - РИА Новости, 29.09.2022
Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями
Стамбул стал чемпионом Европы по заполняемости отелей, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:38
2022-09-29T02:38
2022-09-29T02:38
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Стамбул стал чемпионом Европы по заполняемости отелей, сообщает Turizm Aktuel.Афинская ассоциация отельеров проанализировала информацию о востребованности номеров в гостиницах категории три, четыре и пять звезд на континенте. Стамбул лидирует в рейтинге. В августе места размещения в городе были заполнены на 72,7 процента. На второй и третьей строчках рейтинга — Барселона и Лондон. Загрузка там достигала 70,6 и 70,4 процента соответственно.Востребованность турецкого мегаполиса можно объяснить не только множеством достопримечательностей и удобными перелетами, но и невысокой стоимостью номеров. Их среднедневная цена — 127,8 евро. Для сравнения: в Лондоне этот показатель — 204 евро, в Риме — 186 евро.В десятку самых популярных городов, в отелях которых туристы часто останавливались ночевать, вошли также Париж, Афины, Мадрид, Берлин, Рим, Амстердам и Мюнхен.
https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, стамбул, лондон, рим, отели, гостиницы, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Лондон, Рим, Отели, Гостиницы, Турция
Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями
Отели Стамбула признаны самыми востребованными у туристов в Европе