https://ria.ru/20220929/puteshestviya-1820088325.html

Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями

Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями - РИА Новости, 29.09.2022

Назван европейский город с самыми востребованными у туристов отелями

Стамбул стал чемпионом Европы по заполняемости отелей, сообщает Turizm Aktuel. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:38

2022-09-29T02:38

2022-09-29T02:38

туризм

туризм

новости - туризм

стамбул

лондон

рим

отели

гостиницы

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Стамбул стал чемпионом Европы по заполняемости отелей, сообщает Turizm Aktuel.Афинская ассоциация отельеров проанализировала информацию о востребованности номеров в гостиницах категории три, четыре и пять звезд на континенте. Стамбул лидирует в рейтинге. В августе места размещения в городе были заполнены на 72,7 процента. На второй и третьей строчках рейтинга — Барселона и Лондон. Загрузка там достигала 70,6 и 70,4 процента соответственно.Востребованность турецкого мегаполиса можно объяснить не только множеством достопримечательностей и удобными перелетами, но и невысокой стоимостью номеров. Их среднедневная цена — 127,8 евро. Для сравнения: в Лондоне этот показатель — 204 евро, в Риме — 186 евро.В десятку самых популярных городов, в отелях которых туристы часто останавливались ночевать, вошли также Париж, Афины, Мадрид, Берлин, Рим, Амстердам и Мюнхен.

https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html

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рим

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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