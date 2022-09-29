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"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные - РИА Новости, 30.09.2022
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"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные
"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные - РИА Новости, 30.09.2022
"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные
"Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября, поучаствовать в ежегодной общероссийской акции сможет каждый желающий,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T08:31
2022-09-30T14:42
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября, поучаствовать в ежегодной общероссийской акции сможет каждый желающий, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября. В ежегодной общероссийской акции могут участвовать все желающие - индивидуально и небольшими группами", - говорится в сообщении.Уточняется, что евразийский учет - это народный мониторинг осенней миграции птиц, акция по привлечению внимания к проблемам перелетных птиц, а также соревнования между субъектами Российской Федерации и школами в отдельных регионах. Победа достается региону, в котором наибольшее число волонтеров подсчитает больше всего птиц, и региону, который проведет максимальное число мероприятий, посвященных пернатым.В сообщении отметили, что птиц необходимо считать для того, чтобы больше узнать о направлениях их миграции и о трудностях, с которыми сталкиваются пернатые во время перелетов и зимовки."А чтобы помочь всем желающим подготовиться к акции, с 30 сентября по 2 октября сотрудники Мосприроды проведут около 10 тематических мероприятий. На занятиях расскажут, как правильно определить виды пернатых, на каких природных территориях Москвы и каких птиц можно увидеть, чтобы собранные данные были максимально полными и достоверными", - добавили в сообщении.
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москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
08:31 29.09.2022 (обновлено: 14:42 30.09.2022)
 

"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДятел на ветке дерева в парке Москвы
Дятел на ветке дерева в парке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дятел на ветке дерева в парке Москвы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября, поучаствовать в ежегодной общероссийской акции сможет каждый желающий, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября. В ежегодной общероссийской акции могут участвовать все желающие - индивидуально и небольшими группами", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что евразийский учет - это народный мониторинг осенней миграции птиц, акция по привлечению внимания к проблемам перелетных птиц, а также соревнования между субъектами Российской Федерации и школами в отдельных регионах. Победа достается региону, в котором наибольшее число волонтеров подсчитает больше всего птиц, и региону, который проведет максимальное число мероприятий, посвященных пернатым.
В сообщении отметили, что птиц необходимо считать для того, чтобы больше узнать о направлениях их миграции и о трудностях, с которыми сталкиваются пернатые во время перелетов и зимовки.
"А чтобы помочь всем желающим подготовиться к акции, с 30 сентября по 2 октября сотрудники Мосприроды проведут около 10 тематических мероприятий. На занятиях расскажут, как правильно определить виды пернатых, на каких природных территориях Москвы и каких птиц можно увидеть, чтобы собранные данные были максимально полными и достоверными", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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