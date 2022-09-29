https://ria.ru/20220929/ptitsy-1820599919.html

"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные

"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные - РИА Новости, 30.09.2022

"Евразийский учет птиц" пройдет на природных территориях Москвы в выходные

"Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября, поучаствовать в ежегодной общероссийской акции сможет каждый желающий,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T08:31

2022-09-29T08:31

2022-09-30T14:42

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мосприрода

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября, поучаствовать в ежегодной общероссийской акции сможет каждый желающий, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Евразийский учет птиц - 2022" пройдет на природных территориях Москвы 1 и 2 октября. В ежегодной общероссийской акции могут участвовать все желающие - индивидуально и небольшими группами", - говорится в сообщении.Уточняется, что евразийский учет - это народный мониторинг осенней миграции птиц, акция по привлечению внимания к проблемам перелетных птиц, а также соревнования между субъектами Российской Федерации и школами в отдельных регионах. Победа достается региону, в котором наибольшее число волонтеров подсчитает больше всего птиц, и региону, который проведет максимальное число мероприятий, посвященных пернатым.В сообщении отметили, что птиц необходимо считать для того, чтобы больше узнать о направлениях их миграции и о трудностях, с которыми сталкиваются пернатые во время перелетов и зимовки."А чтобы помочь всем желающим подготовиться к акции, с 30 сентября по 2 октября сотрудники Мосприроды проведут около 10 тематических мероприятий. На занятиях расскажут, как правильно определить виды пернатых, на каких природных территориях Москвы и каких птиц можно увидеть, чтобы собранные данные были максимально полными и достоверными", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220928/rekonstruktsiya-1820030692.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода