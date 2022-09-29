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Московская область стала лидером по количеству социальных предприятий
Московская область стала лидером по количеству социальных предприятий - РИА Новости, 29.09.2022
Московская область стала лидером по количеству социальных предприятий
Количество социальных предприятий в Московской области растет, с начала 2022 года этот статус получили 795 предпринимателей, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:01
2022-09-29T17:01
2022-09-29T17:01
новости подмосковья
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Количество социальных предприятий в Московской области растет, с начала 2022 года этот статус получили 795 предпринимателей, сообщил телеканал "360".Как рассказал бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, заявки в этом году подали 850 компаний, из которых 55 получили отказ. Это больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период социальными предприятиями были признаны 556 организаций.Всего в России около семи тысяч социальных предприятий, и Московская область вышла в лидеры по их количеству во многом благодаря оказываемой властями поддержке."Имея возможность претендовать на гранты, этот вид бизнеса может расширить и повысить качество оказываемых услуг, охватывая все большее количество людей. Благодаря этому пенсионеры могут заняться творчеством в кругу единомышленников, а дети – обрести новые увлечения и развить полезные навыки. Все это повышает уровень и качество жизни в регионе", – отметил Головнев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Количество социальных предприятий в Московской области растет, с начала 2022 года этот статус получили 795 предпринимателей, сообщил телеканал "360"
.
Как рассказал бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, заявки в этом году подали 850 компаний, из которых 55 получили отказ. Это больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период социальными предприятиями были признаны 556 организаций.
Всего в России около семи тысяч социальных предприятий, и Московская область вышла в лидеры по их количеству во многом благодаря оказываемой властями поддержке.
"Имея возможность претендовать на гранты, этот вид бизнеса может расширить и повысить качество оказываемых услуг, охватывая все большее количество людей. Благодаря этому пенсионеры могут заняться творчеством в кругу единомышленников, а дети – обрести новые увлечения и развить полезные навыки. Все это повышает уровень и качество жизни в регионе", – отметил Головнев.