https://ria.ru/20220929/predpriyatiya-1820378725.html

Московская область стала лидером по количеству социальных предприятий

Московская область стала лидером по количеству социальных предприятий - РИА Новости, 29.09.2022

Московская область стала лидером по количеству социальных предприятий

Количество социальных предприятий в Московской области растет, с начала 2022 года этот статус получили 795 предпринимателей, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:01

2022-09-29T17:01

2022-09-29T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569797834_0:238:2000:1363_1920x0_80_0_0_5c04333f4275dfbb49de98a3bf6c8351.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Количество социальных предприятий в Московской области растет, с начала 2022 года этот статус получили 795 предпринимателей, сообщил телеканал "360".Как рассказал бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев, заявки в этом году подали 850 компаний, из которых 55 получили отказ. Это больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период социальными предприятиями были признаны 556 организаций.Всего в России около семи тысяч социальных предприятий, и Московская область вышла в лидеры по их количеству во многом благодаря оказываемой властями поддержке."Имея возможность претендовать на гранты, этот вид бизнеса может расширить и повысить качество оказываемых услуг, охватывая все большее количество людей. Благодаря этому пенсионеры могут заняться творчеством в кругу единомышленников, а дети – обрести новые увлечения и развить полезные навыки. Все это повышает уровень и качество жизни в регионе", – отметил Головнев.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)