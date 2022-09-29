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Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.09.2022

Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:27

2022-09-29T15:27

2022-09-29T15:30

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара."Никакого возгорания нет. Второму энергоблоку ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

энергодар

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, энергодар, в мире