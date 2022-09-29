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Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.09.2022
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Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.09.2022
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС
Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:27
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запорожская аэс
энергодар
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара."Никакого возгорания нет. Второму энергоблоку ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
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запорожская аэс, энергодар, в мире
Запорожская АЭС, Энергодар, В мире
15:27 29.09.2022 (обновлено: 15:30 29.09.2022)
 
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС

Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на втором блоке Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара.
"Никакого возгорания нет. Второму энергоблоку ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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