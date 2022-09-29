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Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.09.2022
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС
Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:27
2022-09-29T15:27
2022-09-29T15:30
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Сообщения СМИ о возгорании на Запорожской АЭС не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель администрации Энергодара."Никакого возгорания нет. Второму энергоблоку ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская аэс, энергодар, в мире
Запорожская АЭС, Энергодар, В мире
15:27 29.09.2022 (обновлено: 15:30 29.09.2022)
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС
Администрация Энергодара опровергла сообщения о пожаре на втором блоке Запорожской АЭС